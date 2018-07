El fotógrafo latino que conquistó a Croacia e hizo historia en la celebración de las semifinales

El fotógrafo latino que vive en México, Yuri Cortez, fue protagonista de la celebración de Croacia en el Mundial de Rusia 2018.

El partido estaba ríspido y trabado. Después de dos juegos que se habían alargado a más de 120 minutos, los croatas se notaban agotados. Y todavía les faltaba media hora de juego junto a la mucho más joven selección inglesa.

Sin embargo, a los 109 minutos apareció el milagro croata bajo la veterana forma de Mario Mandzukic, delantero de la Juventus de Turín. Con su espectacular disparo cruzado al poste derecho, Super Mario terminaba con las aspiraciones de los ingleses y hacía historia para un país joven que, por primera vez, pasaba a una final de copa del mundo.

La emoción del momento era incontrolable y todo el equipo croata se volcó a la esquina izquierda de la portería vencida de Jordan Pickford. Los fotógrafos se alistaban tomando fotos pero no esperaban que el festejo, efusivo, terminara encima de ellos.

Así lo contó Yuri Cortez, el fotógrafo de la Agencia France Presse que terminó siendo el centro álgido de este emotivo momento:

“No me esperaba que esto sucediera… Pensé en cambiar la cámara, el lente angular, porque se estaban acercando los jugadores, pero no imaginé que todos los demás iban a venir y caerme encima.”

Después de acabar festejando sobre él, los croatas se disculparon con el fotógrafo y varios tuvieron gestos de gran caballerosidad hacia el Salvadoreño que encabeza la oficina de AFP en México:

“Rakitic y otros me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien… y claro, luego Vida recogió mis lentes y tuvo esa acción emotiva de besarme.”

Fotografo-Croacia-Yuri-Cortez-Inglaterra-AFP-Mexico

Cortez se refiere a Domagoj Vida, el número 21 croata que, en un gesto de pura emoción besó la frente del fotógrafo deportivo. Después de que los croatas se disculparan con él, Cortez siguió su trabajo… pero las cámaras del mundo captaron el respetuoso encuentro, en la emoción de un gol, de dos profesiones complementarias.

“Nunca me había pasado algo de esta naturaleza… En la Copa Confederaciones en Brasil, sí me tocó un festejo muy grande cuando España dejó fuera a Italia por la vía de los penales (…) pero nunca me tocó que se vinieran encima y celebraran tan fuerte, tan emocionados”