Le fabrica carrito a su perro discapacitado y se vuelve viral en redes

Dueño de un perrito sin patas le fabrica un carrito para que se mueva y la foto de ambos se viralizó en redes sociales.

Martín Velázquez Chama, un usuario de Facebook, subió una foto a su perfil personal que se viralizó rápidamente.

En ella, aparece un hombre de edad avanzada jalando el carrito de madera que le fabricó a su perrito, que debido a una enfermedad que inutilizó sus patitas, no puede caminar.

La imagen fue acompañada de un texto que ofrece un poco más de contexto sobre lo que aparece en ella:

Hace un rato camino a mi laburo (trabajo), me sentí casi con la obligación de detenerme un momento. Este vecino, como no podía pagarle un andador a su fiel amigo, le fabricó un carrito y me contó casi con lágrimas en sus ojos que en unos días, a través de un conocido logró que éste le fabricara uno a medida. Ejemplo dignísimo de imitar”.