Exigen justicia por joven asesinado a machetazos

Exigen a gritos justicia para joven asesinado a machetazos por miembros de una pandilla que lo confundieron por alguien más.

Lee también: Se conocieron por Facebook y en su primera “cita” la chica fue agredida con un machete

El miércoles 20 de junio, Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, un joven dominicano de 15 años de edad, murió asesinado luego de que presuntos miembros de la pandilla dominicana Los Trinitarios, lo atacaran con navajas y un machete.

En un video publicado recientemente en Twitter, se puede ver el momento en que Lesandro suplica por su vida mientras los pandilleros lo sacan a rastras del establecimiento sin que nadie intente hacer nada para detener el ataque.

En la calle, al menos cinco pandilleros apuñalaron y golpearon a Lesandro antes de escapar corriendo. El joven, conocido entre sus familiares y amigos como “Junior” sobrevivió e incluso intentó ir a un hospital, pero murió luego de unos minutos.

Lesandro fue sacado a rastras de un "Deli" y atacado en plena calle (Twitter).

Una semana más tarde, el 27 de junio, cientos de personas se congregaron en El Bronx, Nueva York, para despedir a Lesandro.

Entre familiares y amigos, pidieron a gritos que las autoridades tomen cartas en el asunto y capturen a todos los responsables del ataque en el que el joven, aficionado de los Yankees de Nueva York, perdió la vida.

El sepelio se llevó a cabo en la iglesia Our Lady of Mount Carmel de El Bronx. Allí, varias personas mostraron su indignación por el crimen y porque los testigos que vieron cómo se desarrolló, no hicieron nada para llamar a las autoridades.

Lesandro se encontraba al interior de un comercio cuando fue atacado por al menos cinco pandilleros (Twitter).

La abogada y columnista Madison Gesiotto, indicó a través de su cuenta de Twitter que hubo algunas personas que incluso grabaron cómo acuchillaban a Lesandro en lugar de llamar a la Policía.

Lesandro se encontraba al interior de un comercio cuando fue atacado por al menos cinco pandilleros (Twitter).

Luego del asesinato, los supuestos agresores enviaron un mensaje a la familia “ofreciéndole disculpas” porque se habían equivocado de objetivo.

Al frente de la comitiva que cargó el ataúd, estuvo el padre de Lesandro, que también exigió justicia por la muerte de su hijo.

Algunos de los amigos de Lesandro acudieron al funeral portando camisetas blancas con el retrato del joven impreso en la parte frontal junto a los lemas “Aquellos a los que amamos no se marchan” y “Siempre 15”.

En algunas playeras se leía la frase “Descanse en paz, pequeño ángel”.

Wow the candles for Junior fell on their own.

I get the chills looking at this

#JUSTICEFORJUNIOR pic.twitter.com/CZgyBpDoby

— Nᴏʀᴍᴀ G (@norma9tz) June 26, 2018