Estudiante de la UNAM fue violada a plena vista de peatones

Una estudiante de 22 años fue violada por un sujeto que la amenazó con un arma de fuego, a unos metros de su lugar de trabajo. Hubo testigos del hecho, pero nadie intervino.

Amelia hacía su rutina diaria que consiste en salir de su casa antes de la 6 de la mañana para entrar a trabajar a las 7 y asistir a la FES Acatlán en la tarde.

Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, la alumna del campus de la UNAM bajó del transporte público en el cruce de Periférico y Primero de Mayo, en Nacucalpan, Estado de México, donde no hay policías ni cámaras de seguridad. Un hombre se acercó para amenazarla.

Mientras esperaba el semáforo para cruzar la calle, un hombre se me acercó y con un arma me obligó a caminar hacia la banqueta de atrás y me metió entre unos locales oscuros”, dijo a El Universal.