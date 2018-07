Estos son los alimentos más nutritivos para el organismo

Investigadores realizaron un estudio con el que analizaron la información nutricional de más de mil alimentos crudos para saber cuáles eran los mejores para nuestro organismo.

Una dieta balanceada y ejercicio, harán que tengamos una vida más saludable. Es importante que estés consciente de que aquí no te diremos cuál debería ser tu dieta (porque eso dependerá de tus hábitos, tu tipo de cuerpo, tus objetivos y una serie de elementos que solo un profesional puede evaluar), pero si te diremos qué alimentos son los más nutritivos, según lo resolvieron los investigadores que establecieron el concepto de aptitud nutricional (en el estudio Uncovering the Nutritional Landscape of Food), que ofrece la forma de evaluar la comida en función de sus nutrientes. Aquí está la lista:

8.- Manteca de cerdo

No significa que todos debamos comer tamales diario, sino que los investigadores descubrieron que la manteca de cerdo tiene nutrientes complementarios que faltan a otros alimentos como las vitaminas Ky E, fósforo, calcio y cloro. Así que, consumida en muy bajas cantidades, podría tener beneficios para la salud.

7.- Pescados Planos

Pescados planos son aquellos como el lenguado, el gallo, la platija o la acedía. Son una gran fuente de proteínas y vitamina B.

6.- Chirimoya

Tiene un alto contenido en fibra, fósforo, calcio, hierro y potasio. Cuenta con vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina A.

5.- Acelga Suiza

Tiene vitaminas K, A y C.

4.- Semillas de Calabaza

Tienen propiedades antiinflamatorias y un alto contenido en zinc.

3.- Almendras

Contienen fibra, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B, vitamina E y ácidos grasos monoinsaturados (grasas buenas).

2.- Perca Oceánica

Es un pez de agua salada que se encuentra en el océano Pacífico norte. Tiene sodio, fósforo y potasio. Además de vitaminas A, B-9 y B-12. Es bajo en grasas saturadas.

1.- Semillas de Chía

Aporta fibra, calcio, proteínas, antioxidantes y ácidos grasos omega.