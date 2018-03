Estas son las nuevas reglas para elaborar tu Curriculum Vitae (CV)

¿Sigues haciendo tu currículum vitae (CV) según los formatos que venden en la papelería? Las reglas han cambiado y es mejor que sepas cuáles son para que tengas mejores oportunidades de conseguir un empleo.

Para empezar, el CV ya no lleva tu dirección completa y la fotografía no es obligatoria. Según Ivonne Vargas dijo a ADN40, ya no es necesario escribir la clave CURP o el RFC aunque son datos que se siguen observando en el documento. Por otro lado, según Vargas:

“Lo que el reclutador busca es tener una referencia personal para, de inmediato, revisar la experiencia y cuáles son las cualidades que se tienen para aspirar al puesto solicitado”

Hay gente que sigue poniendo toda su información en el CV como nombre, edad, escuela y fotografía. Pero no es obligatorio en todos los casos y, en algunos, es recomendable omitir cosas como la fotografía o la edad, principalmente para los candidatos que tienen más de 40, quienes deben concentrarse en vender de la mejor manera toda la experiencia que tienen.

En el caso de la escolaridad, lo mejor es poner el último grado y alguna especialización o diplomado (y no poner todo el historial académico, aunque es bueno poner si destacamos en algo).

También es aconsejable poner los últimos cuatro empleos, cada uno con un párrafo en el que resumamos lo que hacíamos, nuestra experiencia y si sobresalimos en algo. No olvides poner los idiomas que hablas (evita los porcentajes porque no indican nada mejor pon si los hablas a nivel básico, medio o si los dominas perfectamente).

Se recomienda que el largo del CV sea de entre 1 cuartilla y cuartilla y media.