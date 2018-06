Esta hermosa planta que causa ceguera y quemaduras se está propagando en Norteamerica

Una peligrosa planta está teniendo un nuevo brote en Norteamérica: sus hermosas flores y hojas amplias pueden producir quemaduras de tercer grado e, incluso, ceguera.

Robert Emma vive en un pacífico condado de Virginia, en Estados Unidos. Este martes, su nombre quedó impreso en las noticias locales y nacionales por una planta que creció, de pronto, al lado de su casa.

A pesar de la belleza de la planta, Emma sospechó de ella y advirtió a las autoridades. Se descubrió entonces que se trataba de una peligrosa planta que ha causado estragos en el Reino Unido.

Se trata de una planta invasiva que es conocida, en diversas partes del mundo, como perejil gigante. Su nombre científico es Heracleum Mantegazzianum y mide entre 2 metros y 5 metros. Tiene amplias hojas y florece en forma de copa con bellas flores blancas. Sus flores son tan hermosas que, durante un tiempo, se comercializaron como flores de decoración. Pero también esconden un peligroso secreto…

El perejil gigante tiene una savia o aceite que produce una sustancia fototóxica. Eso quiere decir que tiene un compuesto químico que se convierte en algo muy tóxico una vez que se expone a la luz. Si alguien llega a rozar o tocar los jugos que saca la planta, estos se convierten en toxinas con la luz y anulan la protección natural de la piel contra los rayos ultravioletas. Así, una vez que se libera esta toxina puede causar quemaduras de tercer grado o, también, quemar las células de los ojos causando ceguera.

En el Reino Unido, donde se han reportado diversos brotes de estas plantas, muchos pacientes han terminado en el hospital con graves quemaduras y ampollas. Por eso es importante identificar adecuadamente a esta planta y avisar a las autoridades cuando la encuentren.

El perejil gigante se parece, por sus florescencias, al sauco o a la chirivía, pero hay formas de distinguirla de estas plantas inofensivas. El tallo del perejil gigante tiene manchas moradas y pelillos blancos; las hojas son grandes, amplias y tienen la forma de palma con bordes redondeados; y las flores tienen muchos tallos que les dan la apariencia de una sombrilla.

Hasta ahora, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha reportado brotes en estados como Maine, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Michigan, Illinois, Carolina del Norte, el estado de Washington, Oregon, Nueva York y ahora, recientemente, en Virginia.

Today I helped ID VA’s first giant hogweed population! Its sap causes severe burns. One plant was found in Clarke County. Report sightings to your extension agent! ID help: https://t.co/VMkYqyaccB Thanks to @herbariumkeeper and @VTAgWeeds for ID help and report! pic.twitter.com/4BM9RhyMem

— VT Massey Herbarium (@MasseyHerbarium) 12 de junio de 2018