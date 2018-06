Esta es la historia de la madre inmigrante de Trump

Su nombre era Mary Anne MacLeod, la madre del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y migrante proveniente de Escocia. Tenía solo 50 dólares cuando desembarcó en Nueva York.

De acuerdo con los registros de inmigración de la época, digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad-Isla de Ellis, MacLeod no llegó a la Unión Americana como turista, sino con la intención de quedarse a vivir ahí. “Vino con una visa de inmigrante para tener una residencia permanente”, comentó Barry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis en Nueva York, a la BBC.

Según los documentos, salió el 2 de mayo de 1930 de Glasgow y tardó nueve días en llegar a Estados Unidos.

Si desde el momento en que llegó ella se veía a sí misma viviendo en Estados Unidos de forma permanente, eso se llama inmigrar. No hay ninguna duda al respecto”, comentó la biógrafa de los Trump, Gwenda Blair, y autora del libro The Trumps: Three Generations of Builders and a Presidential Candidate.