Esta es la causa del sismo en Oaxaca

El sismo de magnitud 5.9 ocurrido en Huajuapan de León, Oaxaca fue producido por la interacción entre las placas de Norteamérica y la de Cocos. Asimismo, se esperan pocas réplicas, de acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de Análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

“Es un sismo que ocurre a 60 kilómetros aproximadamente de profundidad y donde han ocurrido una cantidad de temblores en toda esa región; cerca del año 2000 ocurrió un sismo importante que causó grandes daños. Sí son sismos que son consecuencia de esa dinámica entre las placas de Cocos y Norteamérica”, dijo el representante del SSN.

Según el especialista, cuando la placa de Cocos se encuentra con la de Norteamérica, esta última se desplaza hacia abajo y se deforma.

“Es una consecuencia de esa dinámica entre las dos placas, tiene una similitud con el de septiembre porque los dos son intraplaca de Cocos, en la misma falla de esa región pero un poco más al Este, los dos son más o menos el mismo proceso”, comentó Espíndola Castro.

El contacto entre las placas produce una acumulación de energía tal que el material del que está compuesta esa parte de la corteza no resiste y hay un rompimiento, según el experto.

Se trata de un fenómeno común que, por lo general, produce temblores imperceptibles entre 4 y 4.5 para las personas, sin embargo el SSN sí los registra.

Debido a que el lugar donde ocurrió el sismo se trata de un área de rompimiento, se esperan un par de réplicas; “pero hay lugares adyacentes donde si bien no inmediatamente se puede generar un sismo importante, sí a un largo o mediano plazo”, dijo el jefe de Análisis del Servicio Sismológico Nacional.

Espíndola Castro advirtió que “mientras estemos viviendo en este planeta seguiremos sufriendo todo este tipo de acontecimientos y lo importante no es tanto eso, sino evitar producir con estos eventos una catástrofe, porque las catástrofes se originan con acciones humanas como asentándonos en lugares que no debemos o no construyendo bien”.

