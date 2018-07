¿Es delito tomarle foto a tu voto?

El día de hoy se denunció que en diferentes casillas apareció una hoja que señala la prohibición de tomar fotografías del voto, y A quien lo haga se le impondrán multas y hasta tres años de prisión.

En casillas de la Sección 0738 de Coyoacán se pegó una hoja en la que se prohíbe tomar foto o video del voto, a fin de “garantizar la secrecía” del mismo. También se menciona que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años a quien viole esa medida.

No obstante, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Artículo 7 Fracción VIII, las sanciones sólo aplican para quienes lo soliciten, ordenen o presionen mostrar esas imágenes como evidencias de que votaron por un candidato o partido específico.

“Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto”

Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 7 Fracción 2, explica que el voto es libre, universal, directo, secreto, personal e intransferible, cualquier acto que genere presión o coacción quedan prohibidos.

El Artículo 81 Fracción 2 dice que:

Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo”.

En tanto que el Artículo 280 Fracción 1 detalla que

Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley”

Asesores del Instituto Nacional Electoral dijeron, sobre dichas sanciones, que tomar fotos o videos a la boleta no es recomendable, pero quien quiera puede hacerlo. No se sanciona y sí puede llevar a la cárcel a una persona o institución es a quien exija una imagen de tu voto, ya que comete un delito electoral.

Y confirmaron que mostrar el voto no es delito electoral y no se anula pero es no es correcto porque se puede pensar que alguien te presiona a votar.