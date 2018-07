Entregan medicamento para bebé que fue picado por araña violinista

Tras ser picado por una araña violinista el bebé menor de 10 meses de edad, Kevin Cataño, fue internado en el Hospital General de Tepic, Dr. Antonio González Guevara. Trascendió este viernes 20 de julio que el medicamento no estaba disponible en el nosocomio, por lo que requerían que fuera enviado lo antes posible. Alrededor de las 22 horas del mismo viernes circuló un video en redes sociales donde se observa la constancia de entrega del antídoto al hospital.

En el video la madre del menor comenta entre lágrimas el caso de Kevin desde que fue mordido:

Este es testimonio completo de la madre de Kevin.

Posteriormente, los estudios realizados por personal médico continuaron.

“Desgraciadamente no me dieron la atención adecuada. El doctor de la mañana que me atendió me dijo que no tenía nada, pero yo le dije que ya tenía inflamado y traía temperatura. Y me dijo que era normal y que si no le creía que la puerta estaba muy grande y que me saliera”.