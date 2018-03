Encuentran a niña secuestrada en Arizona pidiendo limosna en Sonora

El caso de Jeanette Grado ha conmocionado a la opinión pública y ha causado revuelo en redes sociales.

Todo empezó cuando la madre de Jeanette, Jeannette McCann López, pidió una audiencia custodiada por policías con su hija. La madre de Jeanette no tenía la custodia de la niña que había sido puesta, desde hacía tiempo, bajo la protección del Departamento de Seguridad de Niños de Arizona.

La visita vigilada se realizó en una biblioteca pública de Tucson Arizona… pero las cosas salieron terriblemente mal. Al parecer Jeannette McCann tomó a su hija y huyó bajo las narices de las autoridades. Para escapar a toda persecución llegó a la frontera y cruzó con su hija hacia México.

Los US Marshalls y las autoridades mexicanas emitieron una alerta Amber para recuperar a la niña. En un esfuerzo conjunto, los departamentos de policía de Arizona y de Sinaloa iniciaron la búsqueda de la madre prófuga y la menor.

1yr old Jeannette Grado is still missing.Dets received information that she is possibly in Mexico with her mother, 38yr old Jeannette McCann Lopez. Dept of Child Safety has legal custody of Grado.Dets are asking anyone w/info to please call 911 or 88-CRIME https://t.co/4cgVbwjHVk pic.twitter.com/PCPMuqWSKg

— Tucson Police Dept (@Tucson_Police) 17 de febrero de 2018