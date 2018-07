Encuentra anillo de bodas entre las cenizas de su casa y le propone matrimonio una vez más

Este fin de semana un incendio en el condado de Santa Bárbara, en California, destruyó 13 viviendas entre las cuales se encontraba la casa de Ishu y Laura Rao, una pareja de jóvenes residentes en el vecindario de Goleta.

Cuando regresaron a su casa tras la evacuación, la pareja sólo encontró cenizas, pero un objeto de valor tenía que recuperarse a como diera lugar: los anillos de matrimonio de Laura.

Antes del incendio la familia tuvo que evacuar en cuestión de minutos a sus dos hijas, de 12 y 14 años, a sus tres perros y a un gato. Naturalmente, el resto de sus pertenencias se quedaron al interior de la casa sin pensar que el anillo de bodas también estaba ahí.

Las llamas del incendio Holiday, como se le bautizó, fueron contenidas en un 80% este domingo, momento en el cual, los bomberos del condado les permitieron a los vecinos evacuados regresar a lo que quedaba de sus casas para ver qué podían recuperar.

Fue allí donde hallaron los anillos de matrimonio.

Tras caminar por las cenizas y los restos de su casa quemada, Laura encontró las argollas y en ese momento, a Ishu no se le ocurrió otra cosa que ponerse sobre su rodilla y pedirle a su esposa que se casara de nuevo con él, a pesar de que lo habían hecho ocho meses atrás.

A través de una foto publicada en su cuenta de Twitter, Eliason Mike, del departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara compartió la historia y escribió:

#HolidayFire– Having lost their Fairview Ave home of 3 years Friday night, Ishu and Laura Rao returned w Santa Barbara Co Fire to let Laura search for her wedding ring. She found the damaged Tiffany ring & Ishu promptly dropped to a knee and asked her to marry him again. pic.twitter.com/GVUgO8dgTJ

— SBCFireInfo (@EliasonMike) July 8, 2018