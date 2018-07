VIDEO: El romántico paseo de dos pingüinos por la playa

En un video que circula a través de redes sociales y que está conmoviendo a muchos internautas, una pareja de pingüinos camina “de la mano” en la costa sudafricana.

El video fue publicado en Twitter el pasado 2 de julio y al momento supera 3,25 millones de reproducciones.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) July 2, 2018