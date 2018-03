Dos pilotos reportan haber visto un ovni sobre el desierto de Arizona

Esta semana, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) hizo pública una grabación en la que dos pilotos de dos aviones de pasajeros reportaron haber visto un objeto volador no identificado (ovni) mientras sobrevolaban el desierto de Arizona.

El avistamiento ocurrió el pasado 24 de febrero y fue reportado por un piloto de la aerolínea Learjet y por otro de American Airlines.

En la grabación de Learjet se escucha:

“¿Nos pasó alguien por encima hace unos 30 segundos?”

El controlador aéreo le responde:

“Negativo”

El piloto contesta:

“Ok, algo lo hizo”

Alguien en cabina dice:

“¡Un ovni!”

El piloto agrega:

“¡Sí!”

Minutos después se registró esta conversación con el piloto de American Airlines:

Primero dice el controlador:

“American 1095, eh, háganme saber si algo pasa por encima de ustedes en las próximas 15 millas”

El piloto responde:

“¿Que te haga saber si algo pasó por encima?”

El controlador responde:

“American 1095, afirmativo”

Y agrega:

“Tenemos un avión frente a ustedes que reportó que algo pasó por encima de él, eh. No tenemos nada en el radar. Por eso avísennos si ven algo encima de ustedes”

Poco tiempo después el piloto se comunica con el controlador:

“Es American 1095. Sí, algo acaba de pasar por encima”, “No sé qué fue, pero lo vimos a unos 2 mil o 3 mil pies sobre nosotros. Sí, pasó encima de nosotros”

En esa zona sobrevuelan todo tipo de aparatos diariamente, pero, generalmente, el control de tráfico aéreo está al tanto de su presencia. Sin embargo, esta vez no tenían reportado ninguna aeronave en esa zona, por lo menos, no en el momento en el que se realizaron las comunicaciones.

En el desierto de Arizona no es raro que exista la presencia de globos aerostáticos (estos aparatos pueden reflejar mucho la luz) pero no se sabe a ciencia cierta si eso fue lo que vieron ambos pilotos. El piloto de American Airlines se limitó a describir que el objeto no identificado reflejaba mucho la luz y que estaba viajando en dirección contraria.