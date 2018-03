Cura llama a ”comer lo que quieran” en Semana Santa; explota polémica en redes

Facebook se encendió de comentarios cuando un cura católico de la provincia de Neuquén en Argentina recomendó a sus feligreses comer lo que quieran durante Semana Santa.

“Soy sacerdote católico. EN SEMANA SANTA COMÉ LO QUE QUIERAS O LO QUE PUEDAS. La vida cristiana no pasa x el estómago sino x el corazón. Y si querés hacer sacrificio, ABSTENETE DE SER INDIFERENTE SIN COMPROMETERSE CON LOS QUE SUFREN.”

Este cura ha causado polémica por su transgresora propuesta que se encamina más hacia una ideología social: el cura Rubén Capitanio ha sido siempre una voz cercana a los más desprotegidos y a las protestas en contra de la derecha en Argentina.

Perseguido por la pasada dictadura en el país sudamericano, Capitanio ha estado cerca de la llamada “teología de la liberación” y sus arraigados fundamentos sociales. Por eso, en este post busca liberar a la gente de la carga económica que puede representar la cuaresma.

La prohibición de la Iglesia Católica de comer carne roja en estos días viene de un acto de contricción y sacrificio frente al martirio de Jesucristo en su camino a la cruz. Pero las imposiciones de la cuaresma pueden ser difíciles para muchas personas en dificultades económicas o que, simplemente, no se pueden dar el lujo de elegir lo que comen.

En la época de la dictadura argentina, Capitanio fue perseguido y se refugió en la parroquia de Señora de Luján de Centenario en donde trabajó junto al obispo Jaime de Nevares. Desde entonces, el cura ha sido muy vocal sobre sus preocupaciones ideológicas y el papel de la iglesia frente a la población.

En 2007, el sacerdote participó en el juicio de un capellán de policía que colaboró con la dictadura. En esa ocasión declaró: “La Iglesia no mató pero no salvó (…) fue una madre que no buscó a sus hijos”

También, en una entrevista con La Mañana, el año pasado, el cura declaró que “La Iglesia fue cómplice del terrorismo de Estado” y que “La Iglesia primero tiene que recuperar la autoridad moral que perdió, tiene que reconocer la complicidad del pasado y colaborar realmente con la verdad y la justicia.”

¿Ustedes qué piensan de la opinión de Capitanio? ¿Es válida? ¿O les parece indignante?