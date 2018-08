Confirman presencia de agua en la superficie de la Luna

Por primera vez se confirmó la presencia de agua congelada en la superficie de la Luna. Lo anterior de acuerdo a los datos recogidos por la sonda espacial Chandrayaan-1, que la India lanzó en 2008.

En un comunicado la NASA explicó que este hielo se encuentra escondido en algunos cráteres de impacto ubicados en la zona de sombra permanente de los polos norte y sur de la Luna, donde la temperatura máxima es de -120ºC.

En otras palabras, el agua se encuentra en las regiones más oscuras y frías de este satélite.

Los primeros indicios apuntan a que esa agua es muy antigua y se distribuye de forma distinta en ambos polos: en el norte el hielo está disperso y en el sur se encuentra más concentrado en los cráteres.

Sin embargo, el hielo en la Luna es poco abundante: sólo el 3.5% de la superficie de dichos cráteres tienen hielo de agua.

Esta escasez se explica por el movimiento de rotación de la Luna, que pudo cambiar haciendo que los cráteres se expongan con más frecuencia a la los rayos solares, y a los impactos de meteoritos que pudieron reducir considerablemente la presencia de agua.

Este hallazgo fue realizado por un grupo de investigadores comandado por el investigador Shuai Li y personal de la NASA. Se publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y podría implicar que en futuras misiones de exploración lunar el agua podría ser un recurso extraíble.

El siguiente paso, según la NASA, será investigar el origen de este hielo y cómo interactúa con el ambiente de la Luna.