Confirmado: Mujeres solteras son más felices

La cultura pop es responsable, en muchos sentidos, de imponer el amor de pareja como el objetivo principal en la vida de una mujer.

El cine, las series y artículos por toda la red vaticinan la búsqueda del amor como una meta ideal y única en el desarrollo de las mujeres.

Simultáneamente, en muchas culturas los valores familiares refuerzan esta teoría y muchas veces presionan para que suceda: “¿Tienes novio?”, “¿Para cuándo el galán?”

Sin embargo, múltiples investigaciones han demostrado que las personas solteras son mucho más felices de lo que la gente piensa.

Basada en este precepto, una investigación de mercado realizada en el Reino Unido en el año 2018 concluyó que las mujeres heterosexuales en una relación encuentran su vínculo como algo bastante laborioso.

Las mujeres solteras tiene beneficios físicos y mentales que las que están en pareja no tienen, como tener una vida social muy activa. El 61 por ciento de las solteras entrevistadas expresaron que están muy satisfechas con su estado civil.

El estudio de la agencia Mintel entrevistó a numerosas mujeres solteras, de las cuales un 11 por ciento afirmó tener una vida social muy activa. En contraste, el 15 por ciento de las entrevistadas con pareja respondieron tener pocos amigos y dificultad para socializar.

Además, encontró que la tendencia de estar soltera es aún mayor en las mujeres que tienen más de 40 años de edad, por lo que desmiente que se trate de una moda pasajera de las generaciones más recientes.

Las mujeres siguen siendo objeto de más trabajo emocional y doméstico en comparación a los hombres. Por lo tanto, prosigue el estudio, las solteras tienen más libertad.

El estudio también encontró que las mujeres son mucho mejores que los hombres cuando se trata de mantener distintos círculos de amigos, lo que significa que las solteras son muy capaces de tener amistades y una red de apoyo en la cual confiar.

Las mujeres solteras son más capaces que los hombres para generar redes de apoyo social (GettyImages)

En sí, el estudio desmitifica el hecho de que estar soltera signifique estar solitaria. Muy por el contrario, ser soltera puede hacer a las mujeres más independientes, ambiciosas y propensas a encontrar la felicidad en otras cosas que no son las relaciones amorosas.

Cabe destacar que el estudio no sugiere que las personas en relaciones sean miserables en comparación a las solteras, sino que las personas solteras pueden alcanzar la felicidad de otras formas.