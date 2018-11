Conductor de Uber le salva la vida a mujer embarazada

Una mujer embarazada busca por medio de redes sociales al conductor de Uber que le salvó la vida en Santiago de Chile.

Alejandra Ibáñez, una joven embaraza chilena, busca en Facebook al conductor de Uber que le salvó la vida. En un post en el grupo Comunidad Uber Chile, relató que el pasado 10 de noviembre el chofer, de nombre Miguel Ángel, hizo todo lo posible por llevarla rápidamente a un hospital cuando notó que ella se encontraba mal.

El día 10 de Noviembre, luego de hacerle cariño a un conejo, comencé a sentirme mal, a los segundos comencé a toser, cada vez más seguido, comenzó a faltar el aire, mi cara, cuello, ojos, brazos comenzaron a hincharse..a los minutos ya casi no podía respirar y escribiendo le hice saber a mi esposo que me llevara a urgencias.

En el hospital Alejandra estuvo inconsciente en la sala de reanimación.

Al rato reaccioné porque celebraban y decían que ya había salido, me vi llena de mangueras conectadas y sólo atiné por preguntar por mi bebé. Ahí el médico preguntó de dónde éramos, le dije de Maipú. ¿De qué lugar? volvió a preguntar, le dije de qué sector y dijo wowww qué lejos, le dije sí lo sé, tomamos un Uber y él notó que yo no estaba bien y voló con nosotros, el médico me dijo ese hombre merece 10 estrellas, demora 15 minutos más, tú y tu bebé llegan muertas”.

En la misma publicación explicó que había sufrido un shock ocasionado por la caspa del conejo.

Sufrí un shock anafiláctico producido por la caspa del conejo (no soy alérgica a conejos o al menos no lo era y el embarazo lo esta causando). Se inflamaron mis vías aéreas, y órganos en general, tuve una insuficiencia respiratoria grave y si mi cuerpo no reaccionaba a la 3 adrenalina (sic) más a todo lo demás que inyectaron me harían una traqueotomía. Estuve en la UTI y ya en casita con mi bebé en el vientre, esperando que todo lo que pasó no haya afectado a su desarrollo normal”.