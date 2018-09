Cómo preparar tu teléfono en caso de un desastre natural

El huracán Florence golpeará las costas de las Carolinas la noche de este jueves y miles de personas han optado por no evacuar sus viviendas, empeñados en aguantar la fuerza de la tormenta y sus vientos de más de 100 millas por hora.

Entre los múltiples preparativos que se deben adoptar para afrontar un desastre natural como este, tu smartphone es una herramienta clave dentro de tu kit esencial de supervivencia. Ya sea por un sismo o un huracán, estas son las medidas recomendadas para alistar tu teléfono (via CNN).

CARGA LA PILA DE TODOS TUS DISPOSITIVOS MÓVILES

No esperes que la energía eléctrica en tu zona nunca se corte durante una tormenta tropical. En algún punto te quedarás sin luz y no querrás llamar a tus familiares cuando te quede 3% de batería.

Lo mejor que puedes hacer es recargar tu teléfono (incluso los que ya no uses), tu laptop y todos tus dispositivos móviles al 100% con anticipación (en caso de tormenta). Luego habilita el modo de emergencia, reduce el brillo y desactiva tus notificaciones para minimizar el consumo de la batería. Por último, busca los puntos improvisados de recarga cerca de tu ubicación para que no te quedes sin pila.

DESCARGA APLICACIONES INDISPENSABLES PARA EMERGENCIAS

Zello es una aplicación tipo walkie talkie que te permite compartir mensajes de audio y fotos en canales exclusivos de emergencia. FireChat es una app de mensajería que funciona sin datos o WiFi, y en cambio se basa en redes de malla.

El programa Open Homes de Airbnb ayuda a personas en busca de refugio. Finalmente, instala algunas de las aplicaciones disponibles de la Cruz Roja, que pueden ofrecer primeros auxilios, incluso a mascotas.

SIGUE LAS PÁGINAS DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN Y NOTICIAS

No te pierdas de ninguna actualización importante de Protección Civil o del departamento de seguridad pública local y estatal al seguir a estas entidades por sus redes sociales. Guarda los números de emergencia en el directorio de tu teléfono.

También sigue a cada uno de los medios de comunicación importantes y procura hacer caso omiso a las cadenas de Whatsapp y otras fuentes que difunden información no verificada.

OPTA POR ALERTAS DE EMERGENCIA

Si vives en Estados Unidos, asegúrate de que las alertas de emergencia estén habilitadas en la configuración de tu teléfono para amenazas graves. El gobierno puede enviar estas alertas, por ejemplo, órdenes de evacuación a teléfonos a través del sistema Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA, por sus siglas en inglés).

Si vives en México, la aplicación de Sky Alert puede enviar alertas de sismo antes de que se sientan los efectos de un movimiento telúrico.

DESCARGA MAPAS SIN CONEXIÓN

Google Maps te brinda la opción de descargar a tu teléfono mapas completos de tu zona que puedes consultar offline (sin conexión inalámbrica). Esto es muy importante ya que la consulta de mapas exige una cantidad de datos extraordinaria.

Asegúrate de tener instalada también la aplicación de Waze para evitar bloqueos y accidentes por si vas a manejar.