¿Cómo elegir qué ves en tu muro de Facebook?

Hace algún tiempo se hizo común una queja entre los usuarios de Facebook: ¿por qué en mi muro siempre aparecen las mismas 25 personas de siempre?

En respuesta a esa inquietud, una presunta solución comenzó a circular en la red social. El mensaje, con variaciones, proponía escribir “hola” o algún texto breve como respuesta para generar una alteración en la manera en que Facebook selecciona contenidos personalizados para tu muro:

[…] Tu Sección de noticias muestra recientemente sólo las publicaciones de las mismas personas, alrededor de 25, varias veces el mismo, porque facebook tiene un nuevo algoritmo. Su sistema elige a las personas que leen tu publicación. Sin embargo, me gustaría elegir para mí, así que les pido a todos un favor. Si lees este mensaje déjame un comentario rápido, un “hola”, una pegatina, todo lo que quieras, así que se mostrará en mi sección de noticias. Si no facebook elige quién me muestra, y no necesito facebook para elegir a mis amigos. Los medios sociales se refieren a la comunicación […]