Cómo ayudar a las mascotas contra el ruido de los cohetes

Aunque para humanos pueden ser motivo de alegría por sus colores y formas, para muchos animales no es el caso; los cohetes y la pirotecnia son un martirio. No sólo porque no conceptualizan su uso lúdico y su origen, sino porque sus sentidos más agudos son mucho más sensibles a los altos decibeles.

No todos los animales reaccionan igual, y aun entre una misma especie cada individuo tiene una tolerancia diferente. Si tu mascota es de las que sufre con el fuerte ruido de los cohetes, hay unas sencillas acciones que puedes realizar para que el mal rato sea más llevadero. También hay preparaciones más elaboradas que les explicaremos al final.

Básicamente hay tres pasos a tomar para ayudar a un animal a pasar levemente una sesión de pirotecnia:

Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la casa. Construirle un refugio aislado; preferentemente en un lugar donde el animal se sienta seguro. Acompañarlo y contagiarle tu calma.

1. Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la casa

Asegúrate de que todas las puertas y ventanas de tu casa estén cerradas, al igual que todas las cortinas. Esto tiene un doble objetivo. Por un lado, es un primer paso para aislar lo más posible el ruido exterior, al igual que los estímulos visuales. Pero principalmente esto evitará que tu mascota pueda escapar de casa –y perderse o ser lastimado– en su frenesí.

2. Construirles un refugio aislado

Lo más seguro es que el animal busque refugio en algún lugar cubierto o cerrado (como debajo de una cama o dentro de un armario) en cuanto empiece el ruido. Si ya tienes identificado el lugar donde to mascota suele esconderse cuando está asustada, ese es el lugar perfecto para construirles un refugio antiruido. De lo contrario, toma la cama de tu mascota o una jaula donde se sienta a gusto y acomódala en la habitación más silenciosa.

Una vez que hayas elegido el lugar, créale un fuerte de cojines, cobijas o toallas. De esta manera no sólo aislarás aún más el ruido, sino que ayudarás a la sensación de confort y protección del animal. Acércale sus juguetes favoritos, u otros objetos que el animal asocie con emociones positivas; esto puede ayudar también.

En caso de conejos o aves que estén en jaulas, puedes cubrir su hábitat pero dejando siempre una apertura para que fluya aire fresco.

3. Acompañarlo y contagiarle tu calma

Lo ideal será que puedas hacerle compañía a tu mascota mientras permanezca oculta, siempre y cuando tú te mantengas sereno. Si el animal te nota alterado, podrían empeorar sus emociones.

Es muy importante que no castigues a tu mascota si se hace del baño, rompe objetos o en general se comporta frenéticamente. Recuerda que está fuera de sí por un episodio de extremo estrés, y al regañarla sólo reforzarás lo negativo de la experiencia. Al contrario, premia constantemente su calma.

4. Técnicas avanzadas y preventivas

Los pasados pasos son las acciones más básicas que puedes hacer. Sin embargo, si quieres ir un paso más allá o tienes tiempo antes de la temporada de cohetes, puedes intentar dar unos pasos extras.

4.1 Tranquilizantes y vendajes compresores

Si el médico veterinario lo receta, es posible darle medicamentos a las mascotas para tranquilizarlas antes de una sesión de cohetes.

Para perros y gatos, también existen vendajes compresores y fajas –también conocidas como camisas antiansiedad– diseñadas para presionar levemente el torso. En la mayoría de los perros y gatos, esta presión tiene un efecto calmante y no lastiman al animal. Sin embargo, es mejor consultar primero con el veterinario antes de aplicar uno de estos vendajes o productos.

4.2 Acondicionamiento al ruido

El método más tardado pero más efectivo a largo plazo es desensibilizar a tu mascota contra el ruido de la pirotecnia. La técnica básica consiste en reproducir una grabación de cohetes a un volumen moderado durante cierto tiempo, preferentemente mientras el animal realiza actividades agradables como jugar o comer. Gradualmente deberá de reproducirse la grabación a mayor volumen, hasta que el animal no se inmute ante decibeles cercanos a la pirotecnia real. Pero ojo, este es un proceso lento que podría tardar meses.