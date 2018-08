¿Qué está haciendo Estados Unidos para combatir su epidemia de adicción a los opioides?

Mientras México estuvo emprendiendo una guerra contra el narcotráfico en los últimos años, Estados Unidos ha estado pagando las consecuencias de su demanda exorbitante en el consumo drogas, particularmente opioides como la heroína y la oxicodona. Nada más en el 2017 murieron más de 70 mil estadounidenses por sobredosis, y no parece haber alguna solución en el corto plazo. Es evidente que Estados Unidos está perdiendo la guerra contra las adicciones.

No obstante, no son pocos los heroinómanos que intentan escapar del círculo vicioso, y no son pocos los centros de rehabilitación que han surgido por todo el país para salvar el mayor número de vidas posible. Sin Filtros visitó uno de estos centros de ayuda, ubicado en Piketown, a unos 90 kilómetros de Cincinnati, Ohio. El lugar recibe el apoyo de la iglesia local y es dirigido por una enfermera ex-adicta a los opioides. La mayor parte de sus 48 internos son jóvenes.

Sin Filtros nos ofrece una gira por las instalaciones, incluyendo su macabro “Muro de la muerte”. El muro contiene los nombres de más de 3 mil personas vinculados a este centro de rehabilitación que han fallecido por culpa de su adicción. Por supuesto, el muro sirve para disuadir a los residentes actuales del centro.