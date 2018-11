¿Por qué celebrar el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre?

Este 19 de noviembre, más de 70 países toman un día para aplaudir a los hombres en su Día Internacional, avalado por la UNESCO, con el fin de fomentar los modelos masculinos positivos y su rol activo en la sociedad.

El evento se entrelaza también con Movember, un evento anual en el que los varones dejan crecer su vello facial y se organizan encuentros con la intención de hacer conciencia sobre temas de salud que afectan a los hombres como el cáncer de próstata, el cáncer testicular y la depresión masculna.

Sin embargo, el Día Internacional del Hombre no es tan popular como el Día Internacional de la Mujer, pues no proviene de un trasfondo de lucha social y por lo tanto no se celebra como el aniversario de una obtención de derechos o una ruptura en el status quo.

No obstante, cada año se festeja a la comunidad masculina, conmemorando su rol positivo y activo en la sociedad, además de recordar los retos que enfrenta a futuro, mientras de desarrolla el Siglo XXI.

El Día Internacional del Hombre lleva 19 años en el calendario, después que el Dr. Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, popularizara la idea de celebrarlo durante el cumpleaños de su padre, tras descubrir que la iniciativa había permanecido enterrada desde que salió a colación durante los años sesenta.

El Día Internacional del Hombre es una oportunidad para la gente buena en todo el mundo para apreciar y celebrar a los hombres de sus vidas y la contribución que hacen a la sociedad por el bien común”, establece el sitio oficial de la celebración.

De acuerdo con la UNESCO, este año se lleva a cabo una celebración de los modelos masculinos que lideran roles positivos en su comunidad, aquellos que han impactado al mundo con su trabajo.

Adicionalmente, como suele ser todos los años, la conmemoración busca definir los problemas de salud que afectan a los hombres y mejorar las relaciones de género a través de la promoción de modelos positivos de masculinidad.

La página oficial de la celebración especifica, con respecto a temas de salud, que los hombres son distintos estadísticamente a las mujeres. Algunos de los datos que presenta son.

Los hombres tienen una tasa de suicidio 3 veces mayor que las mujeres Uno de cada tres hombres han sido víctimas de violencia doméstica. Un hombre muere de 4 a 5 años antes en promedio que una mujer. Los hombres tienen el doble de posibilidades de sufrir cáncer pulmonar que las mujeres. Los hombres tienen el doble de posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas que las mujeres.

El Día Internacional del Hombre se celebra en al menos 19 países, entre los que destacan Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Holanda, Italia, Reino Unido y Trinidad y Tobago; entre otros.

Con información de El Comercio