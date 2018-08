Casi es linchado por ayudar a evitar supuesto secuestro

Un joven casi es linchado en el Centro Histórico de Puebla, luego de querer ayudar a una mujer que denunciaba el secuestro de su hijo.

En su perfil de Facebook, Iván Altamirano relata que iba camino a su trabajo, cuando a la altura de la Plaza de la Tecnología de esa ciudad un hombre pasó corriendo con un niño en brazos. Detrás iba una mujer gritando y pidiendo ayuda de forma desesperada.

… explicó en su publicación.

Iván logró darle alcance al supuesto secuestrador pero fue agredido por él.

Confundido por lo ocurrido Iván buscó retirarse del lugar, pero el supuesto padre del menor empezó a gritar, señalándolo a él como el secuestrador y pidiendo a la gente que lo detuvieran. Fue agredido por varias personas y sufrió el despojo de algunas pertenencias.

Y la misma señora y el señor gritaron que me agarraran que yo había sido quien quiso secuestrar al niño. Me corretearon en multitud y cuando me alcanzaron no quisieron escucharme. Me golpearon a más no poder y me quitaron todo”.