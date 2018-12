En tan solo 200 años, humanos destruyeron procesos de la Tierra y ahora peligra

En solo 200 años, los humanos han destruido procesos de la Tierra y esta ahora peligra. Los especialistas creen que aún estamos a tiempo de corregir esto.

Desde 1818, la globalización industrial ha logrado revertir una tendencia de enfriamiento que ninguna otra especie sobre la faz de la Tierra había podido perturbar.

Una investigación sugiere que la actividad humana de los últimos dos siglos ha hecho que la temperatura de la Tierra no deje de aumentar.

Se ha calculado que el clima de nuestro planeta es aproximadamente 1 grado Celsius más caliente de lo que era entre 1850 y el año 1900 y que esto se debe a la gran cantidad de emisiones de gases provenientes de automóviles y aviones, entre otras actividades del mundo industrializado.

Algunos de estos gases como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera, produciendo el llamado “efecto invernadero”, que no deja que el planeta se enfríe de forma natural.

Lo que preocupa más a los científicos es que de no regularse la gran cantidad de emisiones de gases invernadero, entre otros efectos de la industrialización, nuestro planeta podría parecerse a la Tierra de la época conocida como Plioceno, cuando las temperaturas eran entre 2 y 4 grados celcius más altas y el nivel del mar era mucho mayor que el actual.

La Tierra del año 2030 podría parecerse mucho a la de hace tres millones de años, indicó un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acuerdo con Kevin D. Burke, autor principal del estudio e investigador y candidato a doctor en el Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison, el escenario arriba detallado podría ser “uno de los más difíciles con los que se ha encontrado en su carrera“.

El especialista urgió a la Humanidad a “buscar cualquier cosa que pueda hacer para frenar estas emisiones, que provocan un período muy rápido de cambio climático”.

Por ello es de suma importancia que cada vez más naciones se unan a iniciativas que buscan reducir la cantidad de emisiones, así como la prohibición de ciertos agentes químicos que afectan nuestro clima.