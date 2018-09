Él es quien rescató la Bandera de México tras sismo del 7S

Este 7 de septiembre se cumplió un año del sismo de magnitud 8.2, que dejó decenas de víctimas mortales en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y cuantiosos daños.

Ángel Sánchez Santiago, habitante de Juchitán, municipio oaxaqueño que quedó gravemente afectado por el sismo, recuerda el momento en que rescató la Bandera de México, tras el terremoto.

La imagen de la Bandera se viralizó pocas horas después de ocurrido el terremoto, que devastó el municipio de Juchitán.

La Bandera permaneció erguida en los escombros, donde ángel la dejó. (AP, archivo)

El hombre que rescató la Bandera de entre los escombros del Palacio Municipal y la puso a ondear sobre ellos es un herrero juchiteco, de 58 años de edad.

A un año del sismo, Ángel recuerda el sentimiento que le embargó al ver el Lábaro patrio entre piedras y polvo.

Yo en mi caso no podía ver a mi Bandera ahí tirada en el suelo. Es una cosa de mucho valor para nosotros como mexicanos… No es cualquier cosa”, afirma.

Algunos lo llamaron héroe; otros, patriota.

Nada de eso, dice con modestia, a pesar de que su gesto le dio la vuelta al mundo, a través de las redes sociales.

Yo no soy un héroe. Soy simplemente un ciudadano más de esta heroica ciudad… Otra persona con buen corazón, como mexicano, hubiera hecho lo mismo”, asegura.

Ángel dice que después de clavar la Bandera en los escombros del Palacio Municipal de Juchitán se dirigió a la casa de sus familiares para ver cómo estaban y que nunca más volvió a saber de ella.

La Bandera yo la deje ahí en los escombros, ahí donde la había sembrado y no sé quién se la llevó, porque yo me avoqué a otras cosas. Yo ya no regresé al centro”, platica.