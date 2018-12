¿Aumento al salario mínimo afectará el pago de créditos hipotecarios? Infonavit responde

Ante el primer aumento al salario mínimo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (el cual fue anunciado esta tarde) surgieron dudas si este incremento en específico afectaría el monto de los pagos que realizan los trabajadores acreditados con el Infonavit. La respuesta corta: No.

A través de un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aclaró que no habría ajustes al saldo de los derechohabientes que tienen un crédito vigente bajo la modalidad de Veces Salario Mínimo (VSM).

Así fue establecido en 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con un decreto inicial en materia de desindexación del salario mínimo, dejando en su lugar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia principal para actualizar un saldo. Ésta se ajusta de acuerdo a inflación.

Con esta medida, los créditos hipotecarios en VSM quedaron protegidos ante eventuales incrementos al salario mínimo, quedando el ajuste de la siguiente manera: los créditos en VSM se actualizan con lo que resulte menor entre el crecimiento del salario mínimo y el incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es una referencia económica basada en la inflación.

Esta modalidad -la que ya no está indexada al salario mínimo para determinar el incremento anual- entró en vigor en 2016, y se estuvo aplicando a los créditos hipotecarios de los años sucesivos, no obstante los incrementos salariales. El 2019 no será excepción, cuando el nuevo Salario Mínimo General (SMG) entre en vigor el 1ro de enero.

En conferencia de prensa, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo, subrayó el consenso alcanzado por la Comisión de los Salarios Mínimos y señaló que éste se fijará en 102.68 pesos al día, un aumento de 14.32 pesos (y a 176.72 pesos en algunos municipios para fortalecer la economía fronteriza).