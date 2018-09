Por qué ha aumentado el número de adolescentes que ha desactivado sus redes sociales

¿Qué es lo más ‘rebelde’ que puede hacer un adolescente en hoy en día? ¿Qué tal anunciar que no tiene cuenta de Snapchat, Twitter o Facebook? Parece impensable en la era moderna: un adolescente sin presencia en las redes sociales.

Pero esto es lo que está ocurriendo con más frecuencia entre los integrantes de la Generación Z. Imagina crecer en un entorno dominado por la conectividad tecnológica. Desde que tienes memoria, tu infancia se ha visto rodeada por dispositivos móviles y computadoras. Tus padres han compartido todo por Facebook, desde tus primeros pasos a tu primer día de clases. Las redes sociales representan una segunda habitación a la cual todo el mundo tiene acceso.

Por tal motivo, tiene lógica que al llegar a la adolescencia, los menores le dan la espalda a estas plataformas, anhelando una auténtica privacidad. Al inicio, la renuncia a la conectividad es temporal, según los resultados arrojados por una encuesta publicada por la doctora Dra. Amanda Lenhart:

Para el 44% de adolescentes que han renunciado a las redes, o consideran hacerlo, estas páginas representan un desperdicio de tiempo y anhelan aprovechar sus momentos libres en otras actividades. De hecho, muchos estudiantes no se pueden explicar cómo puedes tener un buen desempeño en clase cuando te encuentras “clavado” en tu teléfono, viendo videos que se reproducen automáticamente y escroleando memes y fotos.

Otro dato curioso es que la nueva generación no muestra tanto aprecio por los supuestos beneficios de las redes sociales, en contraste a la Generación Y que atestiguó la introducción de estas herramientas. En una encuesta de niños británicos, 63% de ellos afirmaron que serían más felices si las redes sociales no hubieran sido inventadas.

También es de notar que, en otra encuesta de 9 mil usuarios de internet, 57% estuvo de acuerdo con la afirmación “las redes sociales son importantes para mi”, en contraste con el 66% que respondió lo mismo hace dos años. Irónicamente, la aceptación de las redes entre personas mayores de 45 años ha subido, de 23% a 28%, en cuestión de un año. ¿Acaso hay algo más vergonzoso para un adolescente que tener a tus padres comentando tus publicaciones?

Para muchos jóvenes, el desprecio de las redes sociales comienza porque son lugares impregnados de falsedad:

Palabras de Amanuel, quien desactivó sus cuentas a los 16 años. Esta opinión la comparte Jeremiah Johnson, de 18 años de edad:

Si tuviste un mal día y andas en tu teléfono, constantemente estás bombardeado con imágenes de personas yendo a fiestas. Incluso cuando no se trata de una representación exacta de sus vidas, eso es lo que ves. Entonces dejé de usarlo. Se volvió deprimente. Fue esta competencia de quién es el más feliz. Participar en eso no es algo que me interese.