Tras ataque de tos, hombre expulsa sorprendente coágulo y muere

De manera sorprendente, un hombre de 36 años de edad expulsó un impresionante coágulo de sangre, con forma de árbol bronquial, de aproximadamente 15 centímetros, por lo que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Estados Unidos.

El coágulo midió aproximadamente 15 centímetros. (www.nejm.org)

La revista médica The New England Journal of Medicine informó que el paciente murió una semana después de que expulsó el enorme coágulo, por complicaciones de insuficiencia cardíaca.

Según el informe, el paciente padecía insuficiencia cardíaca crónica y con anterioridad le habían implantado un dispositivo de asistencia ventricular Impella e iniciaron un tratamiento para la anticoagulación.

