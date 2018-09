Un astronauta comparte su experiencia de ver los ataques del 9/11 desde el espacio

Esta mañana, la NASA compartió una imagen de la Ciudad de Nueva York, recientemente captada por el astronauta Ricky Arnold desde la Estación Espacial Internacional (ver abajo).

Esta imagen remite a la foto que tomó el astronauta Frank Culbertson horas después de los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 (ver imagen destacada arriba). En ésta, una columna de humo que tiene su punto de origen en el sur de Manhattan se mueve hacia el estado de Nueva Jersey.

#NeverForget those lost on #September11th. Here is a recent view of NYC from @Astro_Ricky on @Space_Station. We remember: https://t.co/SCDUmzCUHk pic.twitter.com/BpUTM1h2RU

— NASA (@NASA) September 11, 2018