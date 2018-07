Así habló la prensa internacional de la victoria de AMLO

El día de ayer se anunció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la noticia llegó a las primeras planas de medios internacionales.

El diario español El País salió con un artículo titulado La victoria de López Obrador lleva al poder a la izquierda en México donde resaltan la aplastante victoria del candidato y lo histórica que es para el país:

Por otro lado, el diario estadounidense The New York Times sacó un artículo con el título López Obrador, un izquierdista atípico, gana la presidencia de México arrasando en el que destacan la manera en que ganó AMLO las elecciones y los retos que le esperan en el futuro con el escenario actual del país (tanto en lo económico como en la violencia y la corrupción).

El diario alemán Die Zeit publicó Ningún nuevo amigo para Donald Trump en donde recalcan el factor que fue el presidente de los Estados Unidos para que el propio López Obrador ganara, y comparan a AMLO con el político estadounidense demócrata Bernie Sanders por su gran popularidad con los jóvenes (a pesar de que ambos políticos eran los contendientes de mayor edad).

Otro diario alemán, Der Spiegel, publicó La Izquierda junto a Trump donde escriben que en México, un país dominado por las élites, ganó por primera vez un candidato anti-sistema:

El diario francés Le Monde publico En México, la izquierda de AMLO triunfa en donde dicen que la victoria de AMLO pone fin a las décadas de “reinado” del PRI y de la derecha:

El medio brasileño Folha de S. Paulo publicó AMLO dice que intentará mantener a México en el TLCAN y destacan que el presidente electo buscará un dialogo amistoso con los Estados Unidos.

Otro medio brasileño, O Globo, publicó En el discurso de victoria, López Obrador hace llamado a la unión y promete disciplina fiscal en donde señalaron la tranquilidad con la que se ejerció el voto en México y destacaron una cita de AMLO:

El diario argentino La Nación publicó Cambio y esperanza: el triunfo de López Obrador desató una fiesta en el Zócalo en donde describieron la reacción de la gente cuando se enteraron de la victoria de AMLO

El diario colombiano El Tiempo publicó López Obrador arrasa y lleva la izquierda al poder en México en el que describieron los retos a los que se enfrentará el que será el nuevo presidente de la segunda economía de la región:

El diario argentino Clarín publicó Claves: los 5 mayores retos del nuevo presidente de México donde enumeraron los que consideran los puntos más difíciles del escenario mexicano: inseguridad y violencia, corrupción, relación con los Estados Unidos, comercio y la pobreza.

El diario estadounidense Washington Post publicó López Obrador gana la presidencia de México convirtiéndose en el primer izquierdista en gobernar en décadas en donde escriben:

Por otro lado, la revista estadounidense The New Yorker publicó el artículo Una nueva revolución en México en donde el escritor Jon Lee Anderson escribió un resumen de la carrera política de AMLO y sus impresiones en la carrera presidencial (el escritor lo acompañó en diversas ocasiones).

En dicho texto, el escritor estadounidense escribió:

“López Obrador a veces dice que quiere ser considerado como un líder de la talla de Benito Juárez. Le pregunté si realmente creía que podía rehacer el país de una manera tan histórica. “Sí”, respondió. Él me miró directamente. “Sí, Sí. Vamos a hacer historia, lo tengo claro. Sé que cuando uno es candidato uno a veces dice cosas y hace promesas que no se pueden cumplir, no porque no se quiera, sino por las circunstancias. Pero creo que puedo enfrentar las circunstancias y cumplir esas promesas “.”