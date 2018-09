Apalean públicamente a dos personas por intentar tener sexo lésbico

Dos mujeres fueron amonestadas públicamente por intentar tener sexo lésbico al interior de un vehículo en Malasia. El castigo consistió en pegarles con un bastón seis veces en la Alta Corte de Sharia (tribunal islámico) en el estado de Terengganu.

Ésta es la primera vez que hay un castigo público por mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo y es el primer apaleamiento público que ocurre. Según medios locales, más de cien personas atestiguaron el castigo para las mujeres, de 22 y 32 años respectivamente. La “falta” la cometieron en abril pasado y pagaron una multa equivalente a 800 dólares, además de ser condenadas a azotes públicos.

Diversos grupos de defensa de derechos humanos reaccionaron vehementemente en contra de estas medidas, por violar la libertad de las personas y constituir un acto de tortura pública. Además, opinan los expertos, un acto de esta naturaleza fomenta la homofobia y constituye una amenaza para la población en general y para la comunidad LGBT+ en particular.

Some #Malaysian officials still think #LGBT people should "change" and find the "right path." But as @sagareejain and @NeelaGhoshal point out here, it's the Malaysian government that needs to find the right path, toward respecting rights. https://t.co/SF0HkExOX1 @justice_sisters

— Graeme Reid (@Graemecreid) August 8, 2018