AMLO en Tercer Grado 2018: Entrevista completa rumbo a la toma de protesta

El lunes, 19 de noviembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue entrevistado en el programa de análisis, Tercer Grado. Aquí puedes ver el programa completo

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó el estudio de Tercer Grado en una edición especial en la que habló de los días transcurridos tras su elección, las polémicas y discusiones públicas suscitadas durante dicho periodo, así como sus primeras acciones al llegar al cargo, las consultas y acciones que realizará respecto a sus principales programas y todo lo relevante en esta etapa de transición.

Señor presidente electo, me gustaría, si está de acuerdo, dividir este programa en tres grandes bloques. En el primero podemos abordar los temas de la consulta que usted ha convocado para este 24 y 25 de noviembre. En el segundo podríamos hablar de la recién anunciada estrategia de seguridad y finalmente hablar un poco sobre los temas económicos y algunos otros temas que están en la mente de mis colegas. Empecemos”.

Junto a Leopoldo Gómez estuvieron los periodistas Carlos Loret de Mola, René Delgado, Joaquín López-Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann y Denise Maerker. Los periodistas cuestionaron la necesidad o no de reafirmar el mando del próximo Ejecutivo federal a través de las consultas ciudadanas.

A propósito de la consulta, Denise Maerker recordó los señalamientos en contra de la que se realizó por el nuevo aeropuerto y cuestionó si es necesario reafirmar quién manda.

La impresión que ha quedado es que detrás de estas consultas hay una intención también de decir quién manda, todos nos quedamos por supuesto con la imagen en donde dio un mensaje con este libro donde decía ‘Quién Manda’, ¿le parece que es necesario esta reafirmación sobre quién manda?, ¿a usted le resulta necesario?”

López Obrador respondió que es importante preguntarle a la gente que está ansiosa por ser tomada en cuenta y por que le pregunten. Señaló que los políticos se quedaron en la democracia representativa, pero la gente busca la democracia participativa.

No, no, Denise, es importante lo de la consulta porque es preguntarle a la gente. Además, los mexicanos queremos que nos pregunten. Eso a lo mejor no se ha medido, yo sí lo tengo claro, yo recojo los sentimientos de la gente y la gente quiere ser tomada en cuenta. Ahora sí puedo decir que para sostener la obra del Lago de Texcoco prácticamente cerraron el aeropuerto de Toluca, ese aeropuerto llegó a tener 4 millones de usuarios y lo bajaron a 600 mil para saturar deliberadamente el actual aeropuerto”.

Señaló que los impulsores del aeropuerto en Texcoco intentaron blindar el proyecto con la venta de acciones, por lo que era urgente tomar medidas para evitar que fuera obligatorio sostener la obra.

AMLO defendió la consulta del próximo fin de semana, en la que se preguntará sobre 10 proyectos y planes del futuro gobierno, entre ellos el Tren Maya, el Transístmico, la refinería en Tabasco y la plantación de un millón hectáreas de árboles frutales y maderables. Joaquín López-Dóriga apuntó que no hay un proyecto ejecutivo o de impacto ambiental del Tren Maya.

Donde no veo, o si lo hay no lo han dado a conocer, que haya un proyecto ejecutivo, que haya un proyecto de impacto ambiental, que haya un presupuesto ya previsto, eso en cuanto al Tren Maya. Después, en cuanto al Transístimico, desde Porfirio traían esto y luego con Luis Echeverría le llamó el Proyecto Alfa-Omega y tampoco veo que exista ni el proyecto ejecutivo ni el estudio de impacto ambiental, pero ya está en el presupuesto”.

El presidente electo de México respondió:

Se tienen ya los anteproyectos en todos los casos, se tiene ya lo fundamental, se tiene el presupuesto considerado. Va a ir el presupuesto del 19 que va a corresponder al Congreso autorizar, pero sí va, van los cuatros y otros más. Por ejemplo, se tomó la decisión de que los 8 mil millones de pesos que se obtienen por los impuestos que se cobran a turistas que vienen a México y que es el dinero que se utiliza para la promoción turística, se utilice ahora para financiar parte del proyecto del Tren Maya. Digo una parte porque se va a requerir de más inversión y va a haber una mezcla de inversión”.

Carlos Loret de Mola cuestionó la representatividad de la consulta, con las mesas instaladas, y pidió que López Obrador opinara sobre una consulta similar a la suya, pero organizada por el PRI.

El hecho de que se hayan instalado las mesas en los sitios donde eran bastiones de Morena, que no hubiera representantes de casilla de las dos opciones, particularmente la de Texcoco, que hubiera gente que pudiera votar dos, tres, cuatro, cinco veces. Usted se ha posicionado en México históricamente como este defensor de la limpieza electoral, ¿qué estaría usted diciendo si esto lo hubiera hecho el PRI?, ¿no estaría usted clamando fraude electoral?, cuestionó Loret de Mola.

El presidente electo subrayó que se magnificaron los errores cometidos, pero rechazó que los estén ocultando. Dijo que no se actuó de mala fe en la consulta ni se pretendió sacar provecho. Abundó que el objetivo es reformar el 35 constitucional para quitar obstáculos para la realización de consultas y que sean vinculatorias.

No nos confundas, o sea, el PRI es el padre de los fraudes electorales en México”, dijo AMLO.

-Ya tiene terreno la refinería, ya tiene recursos y hasta fecha el Tren Maya, ¿no es una simulación la consulta?, cuestionó Loret.

No, no, no, no, yo creo que es una reafirmación de programas que yo presenté durante la campaña y la gente votó no solo por el candidato, también votó por la propuesta, el programa”.

-¿Y se necesita la reafirmación?

Sí, sí, sí, por qué, los conservadores, nuestros adversarios después de lo de la consulta al aeropuerto empezaron a mencionar a ver si iba yo a consultar el Tren Maya, o sea, una apuesta a que vamos nosotros a actuar solo democráticamente en lo que nos conviene, que va a ser modo”.

Aseguró que estas obras no tendrán un impacto negativo en el presupuesto de egresos del próximo año.

Destacó la importancia de la zona arqueológica de la península de Yucatán y dijo que deben explotar que es la zona a donde llegan más turistas. Sobre el estudio de impacto ambiental, dijo que, de 1,500 kilómetros del proyecto, existen 800 kilómetros de derecho de vía que existe desde tiempos de Miguel Alemán, además de que es una vía de dominio público, que no se privatizó, porque no hay interés en la zona.

López Obrador defendió que la consulta no es una simulación, sino una reafirmación de que hay aprobación a los proyectos, porque los adversarios apostaban a que se iba actuar democráticamente sólo en lo que conviene al presidente electo. Pero, aseveró, se va a abrir todo y se va a consultar todo porque la oposición “está molesta”.

Raymundo Riva Palacio señaló que pareciera que la democracia participativa es más importante y el Congreso es como la cocina para arreglar lo que sea necesario y allanar el camino, por lo que cuestionó si se modificará el presupuesto para programas sociales.

Ya en términos sobre los 10 proyectos que se ponen a consulta, para poder llevarlos a cabo, porque tienen un gasto importante, ¿se van a modificar los parámetros de gasto social en el Presupuesto? o para poder arrancar, ¿va a utilizar el superávit primario que existe?”, preguntó Riva Palacio.

Andrés Manuel López Obrador respondió:

No, no, no, voy a cumplir con el compromiso, porque los compromisos se cumplen, de que no va a aumentar la deuda”.

-Pero es cambiar el énfasis del gasto.

Sí, va a haber una reorientación del presupuesto, o sea, también fue un compromiso que hice. Vamos a bajar los sueldos, ya hay una ley para eso, de los altos funcionarios públicos empezando por el sueldo del presidente para liberar fondos”.

-Pero son 2 mil 500 millones de pesos al año, no alcanza.

Pero hay muchísimas otras cosas, vamos a bajar el gasto operativo del gobierno, vamos a tener proyectos que tengan un mayor impacto en lo social, en lo colectivo”, dijo AMLO.

También fue interrogado sobre los asuntos que lo sorprendieron como presidente electo. René Delgado preguntó:

Mencione tres asuntos que lo hayan sorprendido en la información que obtuvo, ya no como candidato, sino como presidente electo”.

El presidente electo respondió:

Está más grave de lo que lo imaginaba, la corrupción, muchísimo más grave, todo lo que se revisa tiene que ver con la corrupción”.

-Todo lo pasado antes del día primero de diciembre lo dejo atrás para ver adelante, lo que ocurra después del primero de diciembre lo castigo, dijo Delgado.

Sí, yo voy a perdonar, pero no quiero que me perdonen a mí. Es tanta la corrupción en México que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados, pero además, si somos honestos como lo somos, tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación, entonces tenemos que tomar la decisión, yo no quiero hacer lo mismo, no quiero simular, no me gusta espectacularidad en la política, no”.

René Delgado planteó que es ociosa la consulta, porque es difícil negarse a los temas planteados, pero desbalancea que el ejercicio se hace para ir en contra de los adversarios. Delgado planteó que en el mundo de López Obrador parece que todo es blanco y negro. Andrés Manuel López Obrador señaló que se oponen a las consultas los conservadores y dijo que cuando sale la verdad, incluso quienes se dicen liberales son en realidad conservadores. Dijo que garantizará el derecho a disentir y a la crítica.

Apuntó que va a garantizar la libertad de expresión y nunca va a callar a los adversarios, pero siempre va a pedir derecho de réplica. Reconoció el derecho de algunos a no estar a gusto con el cambio, pero, subrayó “basta de simulación e hipocresía”, que es la verdadera doctrina de los conservadores.

Leo Zuckermann señaló que se considera liberal y se dijo ofendido por las etiquetas que pone el presidente electo; apuntó que los programas sociales siempre fueron usados para traficar con la pobreza del país y cuestionó cómo se va a evitar que Morena medre con la necesidad de la gente.

López Obrador señaló que es un asunto de honestidad y que ya inició un procedimiento distinto, con un censo casa por casa para que la ayuda llegue a todos los que lo necesiten. Sólo se dará un millón de pensiones para personas con discapacidad, en caso de adultos mayores es para todos, señaló, pero no en la Ciudad de México, porque ya reciben el doble. Dijo que ya no habrá intermediarios, sino que los beneficiarios irán directamente y ningún partido ni organización se aprovechará de ellos. Aprovecharse de ellos, dijo, es corrupción, y la corrupción será delito grave, como también la utilización de la entrega de apoyos.

El que se aproveche de eso se va a la cárcel, aunque sea mi familiar”.

La estrategia de seguridad

En materia de seguridad, López Obrador explicó su decisión de mantener a los militares en las calles a través de la Guardia Nacional capacitada.

Sí ustedes son Andrés Manuel y el día primero asumen la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de México, de darle seguridad a los ciudadanos, y cuentan nada más con 40 mil elementos desorganizados, para enfrentar una problemática tan difícil, tan compleja, entonces le tengo que decir la verdad a la gente, tengo que decirles es muy grave la situación y ayúdenme, ayúdenme, y le tengo que decir a los legisladores, de ustedes va a depender porque ustedes tienen la facultad y no quiero simular, como se ha venido haciendo, quiero que se reforme la Constitución para que esta fuerza pueda ocuparse de la seguridad interior y de la seguridad pública.”

-“¿Y qué les va a pedir?, dice que les iba a pedir algo”, señaló Lepoldo Gómez

Sí, que se le defienda al pueblo, que se le garantice al pueblo su seguridad y que no se le violen los derechos humanos a los mexicanos.

AMLO informó que el próximo domingo se reunirá con soldados y oficiales del Ejército.

Raymundo Riva Palacio señaló que se retomó la militarización de Felipe Calderón y la división de cuadrantes de Peña Nieto, lo nuevo, dijo, es la subordinación de todos los cuerpos civiles al mando militar. López Obrador dijo que es “gravísima la situación de inseguridad y violencia en el país”, peor de lo que se imaginó en campaña. La gente está “en estado de indefensión en varios estados”.

Señaló que el primer paso para la estrategia de seguridad es cambiar la política económica, dijo que la inseguridad y la violencia se originan por una política que favorece a una minoría y que abandonó al pueblo, por lo que es necesario atender las necesidades “80% de la estrategia dependerá de la nueva política económica y social que vamos a aplicar”.

Defendió que eso siempre se hace a un lado, “se piensa de que eso lleva mucho tiempo y no se inicia”, lo que es un grave error en el que “llevamos más de 30 años” y es urgente “empezar ya”. Abandonamos a los jóvenes y no se hizo nada por ello, si hay 16 millones de jóvenes en pobreza y cada vez son más. “Si no los atendemos y no los apoyamos, aunque tengamos un policía en cada esquina, la inseguridad va a seguir”.

El desastre “relacionado con lo policíaco me llevó a tomar esta decisión”. Hace 20 años se creó la Policía Federal, donde hay 40 mil elementos, pero sólo 20 mil pueden ser utilizados; la policía ministerial; las policías estatales, las municipales, dijo, “están muy echadas a perder”, por eso se decantó por el Ejército “una institución respetuosa de la autoridad civil”.

Joaquín López-Dóriga cuestionó si desaparecerá la policía federal, y López Obrador señaló que las policías naval, militar y federal se fusionarán en una guardia nacional, “como existe la Gendarmería en el Ejército francés, con capacidad operativa militarizada”.

López-Dóriga cuestionó cuál fue la información del presidente electo para tomar la decisión de crear la Guardia Nacional. López Obrador señaló que es posible reconvertir, darle un giro al Ejército para que ayude en una circunstancia en la que es necesario garantizar paz y seguridad.

El presidente electo apuntó que el presidente es el comandante supremo y nunca dará la orden de lastimar al pueblo, porque “voy a ejercer mis facultades para que esta fuerza se forme en el respeto a los derechos humanos” y que se lleven a cabo protocolos de uso de la fuerza, con elementos suficientes para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Denise Maerker cuestionó si la Guardia Nacional es una solución permanente que no considera la capacitación de las policías locales, por lo que López Obrador defendió que sólo toma decisiones en el ámbito federal, pensando en la mejor manera de resolver una situación grave y compleja, sin simulación.

El presidente electo defendió que se reunirá con el Ejército y hablará con ellos siempre, pidiéndoles que no violen los derechos humanos; señaló que convocará a todo el pueblo para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida del país, porque en un ambiente distinto, la cultura del pueblo “nos ha salvado siempre”, y “vamos a convertir a México en una potencia económica”, además de que el país estará “entre los países más honestos, con menos corrupción en el mundo”.

A propósito de la economía

En temas de economía, López Obrador fue interrogado sobre la debacle en los mercados financieros luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la iniciativa en el Senado para reducir o eliminar las comisiones bancarias. Leo Zuckermann dijo:

Es un hecho que se incrementó el riesgo de invertir en México, dónde lo vemos, en el precio de los bonos, el rendimiento de los bonos mexicanos. Hoy los inversionistas están pidiendo un mayor rendimiento para invertir en México y eso tiene un efecto sobre el crecimiento económico, de hecho ya hay varios bancos, varios académicos que han dicho que México va a crecer menos, que usted en su primer año, 2019, va a haber menos crecimiento económico que el último año de Peña Nieto”.

López Obrador defendió que, sin corrupción, los recursos van a rendir, va a aumentar la inversión pública; no alcanza con la inversión pública, reconoció, por lo que habrá más inversión privada y extranjera, “sobre esas bases está el plan”, y ha sido un fracaso la política económica del país, porque es una nación con menos crecimiento en el mundo.

Sí vamos a crecer más”, dijo.

-¿Más que este año?

Claro, porque no va a haber corrupción, imagínate cuánto significa del Producto (Interno Bruto) la corrupción, que ya no va a haber. O sea, la gran apuesta es que sin corrupción nos vamos a ir al 4 por ciento.

Sin aumentar impuestos en términos reales, sin aumentar deuda, sin aumentar los precios de los energéticos, solo acabando con la corrupción y con un plan de austeridad vamos a aumentar la inversión pública. Les voy a dar, no es una primicia porque ya he hablado de eso, pero estamos buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, he estado hablando con el presidente Trump, he estado hablando con el primer ministro Trudeau, porque queremos llevar a cabo un acuerdo de inversión de empresas y de gobiernos para financiar proyectos ejecutivos en Centroamérica y en México para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio”.

Carlos Loret de Mola lo cuestionó por los riesgos que se han desatado y López Obrador señaló que serán responsables con los riesgos y defendió que será muy atractivo para los inversionistas traer sus recursos a un país sin corrupción.

