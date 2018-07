AMLO recortará los sueldos de al menos 5 mil funcionarios

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial del 1 de julio, implementará la política de “austeridad republicana”, la cual reduciría el sueldo a un grupo de entre 5 mil y 8 mil servidores públicos que actualmente ganan más de 108 mil pesos al mes (el tope salarial propuesto por AMLO).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2018 se contabilizaron 4 mil 600 trabajadores de base y casi 5 mil trabajadores de confianza que superan el tope que propone López Obrador.

De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario puede ganar más dinero que el Presidente de la República. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, cobra 2 millones 579 mil pesos al año (214 mil 994 pesos mensuales).

Las posiciones que se verían afectadas en todas las dependencias son las de Secretario de Estado, Subsecretario de Estado, Oficial Mayor, Jefe de Unidad, Director General y Director General Adjunto.

Carlos Urzúa, líder del equipo de transición en economía y finanzas, asegura que existen márgenes para obtener ahorros presupuestales reduciendo los costos de la operación del gobierno sin afectar la provisión de bienes y servicios de la población.

Para algunos especialistas y ex funcionarios, las medidas que quiere implementar Andrés Manuel son un “arma” de doble filo que puede generar ahorros y menor presión en las finanzas públicas, pero también puede ser el detonador de una fuga de talento del servicio público a la iniciativa privada.

Sin embargo, el ex jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, consideró que aunque la reducción de los salarios podría derivar en pérdida de talento en algunos puestos, no significa que los nuevos funcionarios que lleguen no estén a la altura del proyecto que pretende la nueva administración.

Es posible que a muchos de esos nuevos potenciales funcionarios les parezca atractivo el sueldo y las condiciones que se impongan en la nueva administración y hagan un buen papel”, dijo a El Financiero.

En la misma línea, Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM (CEFI), dijo que se deben limitar los sueldos, pero de forma acotada.