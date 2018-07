VIDEO: Águila real ataca a niña de ocho años; la confunde con entrenador

Un video que circula a través de internet muestra el momento en el que una niña es atacada por un águila real en un prado en el cual, un grupo de personas participaban en un festival de cetrería.

Los hechos ocurrieron en el lago Issyk-Kul localizado en Kirguistán, un país montañoso ubicado en Asia Central y de acuerdo con el reporte de medios locales, el águila le provocó a la niña de 8 años, heridas en la cara, cabeza y espalda.

Salavat, el dueño del águila, visitó a la niña en el hospital, donde la llevaron con heridas leves, y explicó: “he estado entrenando a este pájaro durante 15 años. Hemos ganado con esta águila en juegos distintos, pero esta es la primera vez que esta águila ataca a un ser humano”.

De acuerdo con medios locales, la niña habría entrado al área destinada para la caza y lo más probable, es que el águila pensara que la pequeña la estaba llamando.

“Cuando se realiza caza de águilas, no debe haber personas no autorizadas en el área. Todos los presentes fueron advertidos de no abandonar el área segura”, explicó el entrenador del ave.