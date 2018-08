Actuación oportuna de tripulación evitó muertes en Durango

Luego del accidente aéreo ocurrido este martes en Durango, y gracias a la acción oportuna de la tripulación, durante el incidente no se registraron pérdidas humanas, señaló el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa.

Afirmó que aunque todavía no es posible determinar las causas del accidente del vuelo AM-2431 que despegó de Durango con destino a la Ciudad de México, y dijo que la aerolínea se encuentra en colaboración con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para llevar a cabo la investigación sobre el incidente.

En tanto, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, indicó que ayer por la noche que “por las precipitaciones en la torre de control, la aeronave, tras levantar el vuelo, repentinamente fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los motores del mismo”.

Conesa destacó que el servicio de mantenimiento más reciente de la aeronave accidentada, modelo ERJ-190AR, con capacidad para 100 pasajeros, fue en febrero de este año, cumpliendo con todos los estándares de seguridad.

En conferencia de prensa, el director también explicó que la nave se fabricó en 2008, y que con 1o años de antigüedad, opera con Aeroméxico Connect, integrándose a su flota en 2014.

Acción de la tripulación

La tripulación estaba compuesta por Carlos Galván Meyran como capitán, cuyo estado de salud es delicado y ha sido intervenido en el quirófano; Daniel Dardon Chávez como copiloto; y las sobrecargos Samantha Hernández Huerta y Brenda Závala Gómez.

Carlos Galván Meyran es el capitan cuya maniobra ayudó a evitar pérdidas humanas (Twitter).

Mauricio Aguilera, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores (ASPA), dijo que “el avión iba despegando y hubo una condición en donde el piloto decidió quedarse en la pista. Hay una serie de posibilidades que puedan generar el aborto de despegue como una falla del motor, un viento ‘arrochado’ o la falla de otro sistema como el hidráulico o el eléctrico”.

“Hicieron todo lo que estaba en sus adiestramientos para efectuar una maniobra de este tipo con la mayor seguridad posible”, detalló Aguilera.

En tanto Conesa detalló que Galván Meyran no tiene lesiones “que ponen en riesgo su vida. Tuvo un daño, no estamos seguros si en sus piernas o la columna. Está en cirugía. Pidiendo por su pronta recuperación, asistiéndolo, pero no es un daño que ponga en riesgo su vida y el resto, los otros tres miembros de la tripulación, están en perfecto estado”.

La aerolínea también ofreció toda la asistencia para pasajeros, tripulación y sus familiares, e informó que hasta el momento 64 personas han sido dadas de alta de hospitales locales.