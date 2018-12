El aborto ya es legal en Irlanda

En Irlanda, el aborto ya es legal; las mujeres que quieran interrumpir el embarazo ya no tendrán que viajar a Reino Unido para hacerlo

El parlamento irlandés adoptó el proyecto de ley que legaliza el aborto, siete meses después de un referéndum histórico durante el cual los irlandeses se pronunciaron contra la prohibición constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El parlamento había empezado a examinar el texto en octubre y fue adoptado el jueves. Prevé autorizar la IVE sin condiciones hasta las 12 semanas o en los casos de “riesgo para la vida” o de “grave peligro para la salud” de la mujer embarazada.

También, permite el aborto en caso de anomalía del feto que podría llevar a su muerte “in utero”.

El primer ministro, Leo Varadkar, celebró un “momento histórico para las mujeres irlandesas”, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Historic moment for Irish women. Thanks to all who supported and well done to @SimonHarrisTD for steering this through both Houses https://t.co/0of3qfrNwm

El 25 de mayo, el 66% de los irlandeses votaron por referéndum por la liberalización del aborto, un nuevo sismo cultural en este país de 4.7 millones de habitantes de tradición fuertemente católica, tres años después de la legalización del matrimonio homosexual.

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women’s choices in our own country

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) 13 de diciembre de 2018