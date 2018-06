“Los perros o yo”, amenazó a su esposa… ahora ella vive sola con sus perros

La noticia extraña de hoy sucedió en el Reino Unido. Una pareja que llevaba 25 años de casados decidió separarse porque la esposa, Liz Haslam, se negó a escoger a su esposo en el ultimatum que le dio: “los perros o yo”.

La mujer de 49 años tiene más de 15 perros bajo su cuidado en una casa de dos dormitorios. Desde hace años, Liz se dedica, a través de su asociación caritativa Bedsforbullies, a salvar bull terriers gravemente heridos o maltratados.

En este santuario, Liz cuida y protege a terriers que fueron maltratados (ha acogido, incluso, a perros heridos de bala), para darles una nueva oportunidad. Una vez que los perros están en condiciones óptimas de salud, busca reubicarlos a otros hogares cariñosos y responsables.

Se trata de una trabajo agotador que le consumía la mayor parte del día:

“Es un trabajo muy demandante: no puedes simplemente tomarte unas vacaciones. Hay días en los que no descanso sino hasta las 11:30 de la noche. Y no puedo simplemente darme la vuelta y decir que ya no quiero hacerlo más: es mi responsabilidad, yo acogí a estos perros, no puedo nada más parar. Los acogí para cuidarlos y he salvado a perros de todo el mundo con heridas graves, baleados incluso.”