7 consejos para ahorrar en vacaciones

Las vacaciones siempre son un periodo de gastos, tanto para los que se quedan en casa como para los que salen de viaje. Por eso aquí te ponemos 7 consejos para que ahorres en esta temporada vacacional.

Anticipa las compras de tu viaje

Antes de cada periodo vacacional, lo más recomendable es ir anticipando tanto las reservaciones de hospedaje y transporte, pero ¿has intentado monitorear los precios para realizar compras en el mejor momento? Por ejemplo, hay ciertas temporadas donde los boletos de avión son más baratos (sobre todo si se compran con varios meses de anticipación).

Caza promociones

¿Cuándo es mejor viajar? Eso depende del destino que has escogido. Hay ciertos lugares en las que, dependiendo de la temporada, es más caro o barato ir. Lo mejor es comparar precios e investigar cómo cambian (por ejemplo, los costos de los hoteles, Airbnb, agencias, restaurantes, etcétera). En temporada baja es más probable que encuentres descuentos y promociones.

Haz un presupuesto para los alimentos

Uno de los grandes gastos en vacaciones son las comidas. Lo más recomendable es hacer un presupuesto diario y ver cuándo conviene salir a comer y cuándo cocinar o tener bocadillos preparados.

Disfruta de las opciones gratis

Cada lugar en el que vacacionamos (incluido nuestro propio hogar) tiene lugares increíbles a los que podemos ir. ¿Para qué obsesionarse con ir a lugares donde cobran si podemos preparar grandes planes sin tener que acabar con nuestro presupuesto?

Evita los “gastos hormiga”

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los mexicanos gastan en promedio 15 mil 865 pesos al mes en “gastos hormiga”. Esta cantidad de dinero es suficiente para comenzar a planear unas vacaciones.

Por otro lado, cuando uno está en el viaje, lo mejor es evitar también estos pequeños gastos en cosas que no necesitamos o podríamos evitar comprar (como cuando se compran “cositas” en cada caseta durante los viajes en carretera). Por ejemplo, una buena opción es llevar un refrigerio que pueda suplir estas pequeñas compras de “antojitos”. También se puede prever el clima para no tener que gastar en lentes oscuros, gorras, sombrillas, abanicos, ventiladores personales, u otro tipo de cosas parecidas.

No permitas que te vean las “cara de turista”

Los restaurantes y negocios implementados en las zonas turísticas casi siempre manejan sobreprecios. Sigue las recomendaciones de los lugareños o de otros turistas que hayan viajado (puedes consultarlas en internet, desde las recomendaciones de Google, hasta blogs de viajes). Así encontrarás lugares donde los precios sean justos y la comida deliciosa.

Modérate con las tarjetas de crédito

Si el pago de tu deuda no está previsto en tu presupuesto al regreso de tu viaje, es muy probable que tengas que enfrentarte con los intereses. Si no tienes manera de administrar tu deuda de tal manera que no te afecte el uso de la tarjeta, lo preferible es que no la utilices.