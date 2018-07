15 cursos gratis que ofrecen la UNAM y el Tec de Monterrey este verano ¡Inscríbete!

En la década anterior, era fácil encontrar diversas universidades en línea que ofrecían licenciaturas de dudoso mérito, lo que le restaba credibilidad a diplomas adquiridos por internet. En la actualidad, sin embargo, las mejores universidades del mundo han abierto sus puertas al internet, llegando a ofrecer varios cursos gratuitos en línea.

En México, este caso no es la excepción y este verano, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Tecnológico de Monterrey, han liberado 15 cursos en líneas. ¿Qué es lo que debes de saber? Los cursos, en efecto, son gratuitos y están abiertos al público general, aunque eso sí, no habrá algún reconocimiento oficial al final del curso, salvo la experiencia de haber aprovechado tu tiempo en tu formación educativa (aunque no dudes en agregar dicha experiencia a tu CV).

Dale click a los títulos de los cursos para ingresar a la página de Coursera y puedas inscribirte.

Finanzas personales

Inicio: 23 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Norman Wolf del Valle, Facultad de Contaduría y Administración

Sinopsis: “Este curso dotará a sus participantes con las herramientas que les permitirán llevar a cabo una planeación financiera personal y entender la necesidad de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros, así como los requerimientos mínimos que se deben considerar para tomar buenas decisiones financieras”.

Introducción a Java

Inicio: 23 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Elisa Viso Gurovich, Profesora de la Facultad de Ciencias

Sinopsis: “Este es un curso introductorio a la programación en Java. Como Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general, revisaremos los conceptos básicos del lenguaje como clases e interfaces. Veremos los ingredientes básicos de una clase como constantes y variables, funciones (métodos), y cómo organizar estos ingredientes dentro de una clase. También veremos la utilización de clases de las bibliotecas de Java.”

Cómo hacer una tesis

Inicio: 10 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Felipe de la O López, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Sinopsis: “El participante en proceso de titulación o que están finalizando estudios universitarios, será capaz de elaborar una tesis en seis meses; por medio de las herramientas adquiridas en cada módulo, a fin de que las conjuguen con los conocimientos, habilidades y aptitudes con que cuentan e impulsando sus capacidades de investigación.”

Cálculo Diferencial e Integral unidos por el Teorema Fundamental del Cálculo

Inicio: 9 de julio

Creado por: Tec de Monterrey

Imparte: Dra. Patricia Salinas Martínez, Profesora Titular

Sinopsis: “Los cursos de Cálculo Diferencial y Cálculo Integral tradicionalmente se ofrecen separados y respetando ese orden. El primero estudia la derivada, y el segundo, la integral, siendo este momento en el que aparece el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC) para establecer la relación entre ambos conceptos. En el presente curso vamos a hacer una diferencia: introduciremos la derivada y la integral como conceptos relacionados desde un principio.”

Robótica

Inicio: 23 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Dr. Enrique Ruiz Velasco, Investigador

Sinopsis: “¿No sabes acerca de mecánica, electrónica o programación? ¡No te preocupes! Éste es un curso en el que aplicarás los conocimientos básicos sobre mecánica, electricidad, electrónica y programación para construir y controlar tu robot.”

Cómo autoconstruir tu vivienda

Inicio: 30 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Ing. Ernesto René Mendoza Sánchez, Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte; Ing. Fernando Jaime Enriquez, Topógrafo y Geodesta; M. en I. Germán López Rincón, División de Ingenierías Civil y Geomática; M. en I. Marco Tulio Mendoza Rosas; M. en I. Marco Tulio Mendoza Rosas, Apoyo a la Docencia; M. en I. Héctor Guzmán Olguín; M. en I. Héctor Guzmán Olguín, Laboratorio de Materiales, Departamento de Estructuras

Sinopsis: “Aprenderás las bases y los procedimientos precisos paso a paso para que puedas llevar a cabo la autoconstrucción de una vivienda básica, segura y económica para ti y tu familia; también te será de gran utilidad si estás buscando aprender a reparar, mejorar la estructura de tu vivienda e incluso si buscas autoemplearte.”

¡¿Cómo?! ¿Química en mi casa?

Inicio: 10 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Benjamín Ruiz Loyola, Profesor de Tiempo Completo

Sinopsis: “En este curso, el participante conocerá una buena parte de la química que lo rodea y tendrá elementos para saber que la química no es tan mala como nos quieren hacer creer.”

Evaluación de peligros y riesgos por fenómenos naturales

Inicio: 16 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Dr. David Alberto Novelo Casanova, Investigador Departamento de Sismología

Sinopsis: “Reconocer el conocimiento básico sobre los factores físicos y sociales que condicionan el riesgo de una sociedad por fenómenos extremos de origen natural (sismos, huracanes, etc.) y promover las acciones necesarias para reducir el impacto de los desastres en una comunidad.”

Física: Vectores, Trabajo y Energía

Inicio: 30 de julio

Creado por: Tec de Monterrey

Imparte: Dr. Genaro Zavala Enríquez, Director del Departamento de Física; Ing. Rodolfo Fernández de Lara Hadad, Profesor del Departamento de Física; Ing. José Rodrigo Salmón Folgueras, Profesor del Departamento de Física

Sinopsis: “Este curso provee al estudiante con conceptos y herramientas matemáticas para modelar problemas en física, que al aplicar podrá enfrentar con éxito los cursos de física universitarios. Así pues, la filosofía de este curso consiste en cubrir temas conceptuales relativos a la Física y desarrollar tu capacidad de aprender y aplicarlos en tu vida profesional.”

Desarrollo rápido de productos innovadores para mercados emergentes

Inicio: 30 de julio

Creado por: Tec de Monterrey

Imparte: Dr. Arturo Molina Gutiérrez, Vicerrector de Investigación e Innovación; Prof. David Romero Díaz, Director de Alianzas Estratégicas para la Generación y Transferencia del Conocimiento; Dr. Pedro Ponce Cruz, Director de Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Sinopsis: “El objetivo del curso es aprender el proceso para el Desarrollo Rápido de Productos Innovadores para mercados emergentes a través de la aplicación de 3 fases.”

Introducción a la Producción Audiovisual

Inicio: 30 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Irene Anaís Pereda Aguado, Televisión educativa; Julio César Pérez Navarro, Televisión educativa; Vicente Hinojosa Alarcón, Subdirector de Producción Audiovisual Educativa

Sinopsis: “En este curso revisaremos el lenguaje y herramientas básicas, así como las diferentes etapas del proceso de producción, para crear un proyecto audiovisual.”

¿Cómo llegamos aquí? Una historia del poder en México

Inicio: 30 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Lorenzo Meyer Cossío, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Sinopsis: “Este curso ofrece una visión sintética de dos dimensiones clave para analizar el funcionamiento de la política mexicana actual: la política interna y las relaciones con el exterior.”

Los gobiernos locales como actores internacionales

Inicio: 9 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Jean-Pierre Malé, Experto en política pública y cooperación internacional

Sinopsis: “Este curso ofrece un panorama general de la irrupción de los gobiernos locales en la escena internacional. Revisaremos las nuevas tendencias y dinámicas en las relaciones internacionales de los gobiernos locales, mediante fundamentos teóricos con base en la práctica.”

El Cálculo – Modelo Cúbico

Inicio: 16 de julio

Creado por: Tec de Monterrey

Imparte: Dra. Patricia Salinas Martínez, Profesora Titular

Sinopsis: “Este curso forma parte de una secuencia con la que se propone un acercamiento a la Matemática Preuniversitaria que prepara para la Matemática Universitaria. En él se asocia un significado real con el contenido matemático que se aprende y se integran tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje.”

Pensamiento Científico

Inicio: 16 de julio

Creado por: UNAM

Imparte: Carlos Gershenson, Investigador y Jefe del Departamento

Sinopsis: “¿El pensamiento científico es sólo para científicos? Su utilidad va mucho más allá, ayudando a las personas a tomar mejores decisiones todos los días. El objetivo de este curso es fomentar el pensamiento científico en los alumnos para ayudarles a tomar mejores decisiones profesionales, personales y sociales.”