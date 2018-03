Vinculan a abogada de Trump con caso de actriz porno

Una segunda abogada, vinculada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo involucrada en las acciones legales para evitar que la actriz porno, Stormy Daniels, hablara sobre el supuesto amorío que mantuvo con el dirigente, según muestran nuevos documentos.

La abogada, Jill A. Martin, firmó los documentos que se presentaron el 22 de febrero como parte de un proceso de arbitraje confidencial. En los archivos aparece como consejera de “EC LLC”, aunque su dirección es la del club de golf de Trump de Los Angeles.

EC parece hacer referencia a una empresa formada por el abogado personal de Trump, Michael Cohen, para efectuar un abono de 130 mil dólares para silenciar a Daniels en los últimos días de la campaña presidencial de 2016. Cohen reconoció que efectuó el pago, pero dijo que fue reembolsado y negó que la campaña y la Organización Trump estuvieran involucradas en la transacción.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, confirmó la autenticidad de los nuevos documentos a la agencia The Associated Press. La cadena CNN y el periódico The Wall Street Journal fueron los primeros medios en reportar su existencia.

Los documentos muestran que “en contra de las declaraciones del sr. Cohen, no hay diferencia entre EC LLC y la Organización Trump/Donald Trump”, apuntó Avenatti.

En un comunicado, del miércoles en la noche, la Organización Trump dijo que Martin trabajó en el caso a “título personal” y que la compañía “no ha participado en el asunto”.

La Casa Blanca sostuvo que Trump negó la presunta relación con Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.

A principios de este mes, Clifford presentó una demanda para anular su “acuerdo de silencio” porque fue firmado solo por ella y Cohen, y no por Trump. La actriz se ofreció además a devolver el dinero que cobró por acceder a no hablar sobre sus presuntos contactos.

Según la demanda, Clifford sostuvo que comenzó una “relación íntima” con Trump, en 2006, y que esta se prolongó hasta “bien entrado el año 2007”. Su relación incluyó encuentros en el Lago Tahoe, Nevada, y en Beverly Hills, California, agregó.

Con información de AP.

RMT