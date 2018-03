Vecinos en Benito Juárez piden detener mega construcciones en la zona

A seis meses del sismo del ‪19 de septiembre, habitantes de la delegación Benito Juárez, así como integrantes del Movimiento de Unidad Vecinal, se reunieron para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

En la explanada de las oficinas delegacionales señalaron que ésta fue una de las zonas más afectadas y a su vez más desprotegidas de la ciudad.

Muchas de las construcciones tanto colapsadas, como construcciones antiguas fueron dañadas no por el sismo, fueron dañadas por la corrupción inmobiliaria porque muchas de esas construcciones tuvieron a lado o a escasos 100 metros construcciones nuevas que pudieron haber dañado la cimentación de estas construcciones preexistentes; todas estas mega construcciones que se están alojando en este rincón de Xoco, Santa Cruz, General Anaya y parte de Residencial Emperadores, se están construyendo más de 20 mil departamentos en cinco años. No va a haber servicio alguno que alcance, de por sí ya no tenemos agua potable”, explicó René Rivas, integrante del Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal en Benito Juárez.