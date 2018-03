El albinismo, científicamente es un trastorno genético, una reducción o ausencia total de melamina. Para la gente representa algo diferente, anormal y hasta algunas veces motivo de burla, pero para Ruby su piel y cabello completamente blancos son sinónimo de autenticidad y fuerza.

“Un día una niña le preguntó a su mamá que por qué yo era tan blanca, entonces escuché que su mamá le dijo que yo tenía una enfermedad y que se la podía pegar, eso me dio muchísimo coraje”, dijo Ruby Vizcarra.

Desde hace tres años, Ruby dejó la natación paralímpica para caminar en una pasarela y despojarse así de cualquier prejuicio social que cubriera su albinismo y mostrar su belleza, tal como es ‘natural’.

Ruby Vizcarra comentó: “Yo veía que ponían a las personas albina como que éramos de lo peor o que estábamos malditos y entonces fue el momento en que yo misma me cansé”.

Nació en Jalisco, tiene tres hermanas, y con una comparte piel y cabello blancos, porque ambas son albinas.

Se calcula que una de cada 17 mil personas en el mundo nace con albinismo, condición que se caracteriza por la falta de melanina en la piel y otros órganos del cuerpo.

“Desde antes yo tenía la idea de ir a una agencia de modelos, pero nunca iba porque yo sentía que no me iban a aceptar, sentí que me iban a ver muy rara, muy extraña”, comentó Ruby Vizcarra.

Fue a los 15 años cuando Ruby comenzó a investigar sobre su condición y a entenderla, pero en su lucha por parecer lo que otros llaman ‘normal’ y recibir menos burlas, comenzó a teñirse el cabello oscuro y maquillarse cejas y pestañas.

Pero hoy, a sus 24 años, Ruby ha posado para fotógrafos nacionales e internacionales, además sube constantemente fotografías a sus redes sociales para alentar a la gente a aceptarse tal cuál son.

“Yo comencé siendo una causa para mostrar la belleza de las personas albinas y que cada persona tenemos una belleza propia, sin importar como somos”, destacó Ruby.

Además de modelar también disfruta del altruismo por lo que ya está planeando la creación de una organización social que ayude a más personas albinas en México.

Con información de Arely Melo

