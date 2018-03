Turistas disfrutan segundo fin de semana largo en playas de Acapulco

Cientos de vacacionistas disfrutan de las altas temperaturas que se registran en el puerto de Acapulco, Guerrero, en este segundo puente largo con motivo del natalicio de Benito Juárez.

Las playas del puerto como Condesa, Icacos y Papagayo lucen llenas de vacacionistas procedentes principalmente del centro del país y el Bajío.

Me la estoy pasando súper bien las playas están súper limpias. Si me he broceado y pues he dio a Puerto Marques me he subido a la banana”, comentó Gabriela, turista.