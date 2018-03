Turistas disfrutan del ‘puente’ en playas de Acapulco, Guerrero

En Acapulco, Guerrero, el segundo fin de semana largo del año con motivo del natalicio de Benito Juárez transcurrió con temperaturas de 36 grados, cielo despejado y mar en calma.

Este domingo, la ocupación hotelera en el puerto alcanzó el 92% por lo que las playas lucen llenas de bañistas.

“Hay muchas actividades acuáticas el clima está delicioso puedes ir a comer a bailar en la noche”, dijo Regina.

“Precioso, me encanta. Este domingo me la he pasado súper bien he conocido muchos lugares”, refirió la turista Mayra.

“Ya fuimos a la banana, el parachute y ahora en el sol, bronceándonos”, destacó Regina,

Los prestadores de servicios dicen que el arribo de turistas está cumpliendo con las expectativas y se espera que así continúe durante las vacaciones de Semana Santa que inician el próximo 26 de abril.

“Se ve muy fluida la Costera, las playas a buen nivel demasiada gente yo creo que el sector gastronómico y el sector hotelero todos estamos aplaudiendo este segundo puente”, señaló Mauricio Suazo, prestador de servicios turísticos.

Las autoridades informaron que fuerzas federales están implementando un dispositivo de seguridad y vigilancia en carreteras, avenidas y playas para brindar seguridad a los turistas que llegan al puerto.

