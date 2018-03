Trump saluda ‘grandes progresos’ sobre Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este jueves en Twitter los “grandes progresos” que se están haciendo para persuadir a Corea del Norte de que ponga fin a su programa nuclear, tras anunciar una histórica reunión con su homólogo norcoreano. Kim Jong Un.

“Kim Jong-Un conversó sobre desnuclearización con los representantes surcoreanos, no solo de una congelación” de las actividades nucleares, dijo el mandatario, luego de que el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur anunciara que las conversaciones tendrán lugar de aquí a fines de mayo.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de marzo de 2018