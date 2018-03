Trump celebra presupuesto para aumentar seguridad en escuelas de EU

El presidente Donald Trump celebró este miércoles la aprobación de un presupuesto para aumentar la seguridad en escuelas de Estados Unidos.

Tras la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, donde 17 personas murieron, el mandatario estadounidense se comprometió a promover una ley para detener los tiroteos en institutos, además de armar a los maestros como una opción para repeler algún ataque.

En Twitter, Donald Trump escribió: “Hoy, la Cámara tomó medidas para asegurar que nuestras escuelas sean seguras aprobando la Ley de Violencia Escolar STOP. Debemos poner en primer lugar la seguridad de los niños de los Estados Unidos. Mejorando la capacitación y brindando a las escuelas y las fuerzas del orden mejores herramientas. ¡Una tragedia como Parkland no puede volver a suceder nunca más!”

Today the House took major steps toward securing our schools by passing the STOP School Violence Act. We must put the safety of America’s children FIRST by improving training and by giving schools and law enforcement better tools. A tragedy like Parkland can’t happen ever again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de marzo de 2018