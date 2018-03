Trump admite que tiene una forma similar de pensar con Mike Pompeo

El presidente, Donald Trump, aseguró que tiene una forma de pensar “similar” a Mike Pompeo, al que designó nuevo secretario de Estado en sustitución de Rex Tillerson, con quién reconoció haber tenido desavenencias.

“Nuestra relación es realmente buena”, añadió el mandatario sobre Pompeo, que venía dirigiendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Por otro lado, Trump reconoció tener una “mentalidad diferente” con el hasta hoy secretario de Estado, Rex Tillerson, que fue despedido de manera fulminante a primera hora por el gobernante.

“Hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. No estábamos de acuerdo en las cosas, como el acuerdo con Irán”, dijo Trump en relación al acuerdo nuclear con el país asiático, duramente criticado por el magnate neoyorquino desde su llegada al Despacho Oval.

Además, Trump señaló que él decidió por su cuenta el aceptar la invitación del líder norcoreano, Kim Jong-un, para encontrarse en las próximas semanas, sin consultar con Tillerson.

El presidente anunció el cese fulminante de Tillerson a través de su cuenta de Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018