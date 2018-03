Trasladan al Reclusorio Oriente a agresor sexual de Fernanda Ostos

La agresión sexual contra la actriz, Fernanda Ostos, ocurrió el miércoles a las 18:10 horas de la tarde, en la esquina de Huichapan y Ámsterdam, en la colonia Condesa.

Fernanda Ostos narró que en la calle se topó de frente con un tipo que le tocó los senos, la lastimó gritó y el tipo se echó a correr.

Las autoridades capitalinas no han informado si existen videos del C5, que puedan ayudar a la investigación.

Aquí hay una cámara (del C5) que espero que sirva, porque a lo mejor no se ve el detalle, pero sí se ve que hay una agresión y sobre todo la persecución”, comentó Fernanda.

En Punto obtuvo imágenes que muestran a Fernanda Ostos, actriz originaria de Acapulco, momentos antes de ser agredida sexualmente.

En menos de 10 segundos, reaparece Fernanda persiguiendo a su agresor, un hombre que viste de color negro y tenis amarillos.

Mientras yo iba corriendo, y que me estaba cansando, pensé lo voy a perder de vista y se va a salir con la suya. Mi reacción fue… no te vas a ir así”, mencionó.

Fernanda persiguió al hombre que la agredió sexualmente desde la avenida Ámsterdam 32 hasta la avenida Parras número 4, ahí, agentes de la Policía capitalina detuvieron a Jesús Uzziel Granados Castillo, de 23 años de edad, originario de Ecatepec, Estado de México.

Tras la detención, “me dijeron ¿qué le hizo?, ¿le robó?, me preguntaron. Les dije: no, ojalá me hubiera robado, hubiera preferido que me robara. Le dije: me tocó los senos y me dijo: uy no, señorita, es que si no le robo va a salir mañana, no va a pasar nada. Pero le dije no me van a desaminar, o sea ya corrí todo esto, ya lo tengo aquí, lo voy a denunciar”.

Jesús Granados fue trasladado la noche del miércoles al Reclusorio Oriente, en las próximas horas será acusado ante un juez por el delito de abuso sexual.

Con información de En Punto.

RMT